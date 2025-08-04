Trump'ın Gazze Yardımı İddiası Çelişkili - Son Dakika
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Politika

Trump'ın Gazze Yardımı İddiası Çelişkili

Trump\'ın Gazze Yardımı İddiası Çelişkili
04.08.2025 16:15
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Trump'ın Gazze'ye 60 milyon dolar yardım yaptığını söylemesi, gerçeklerle uyuşmuyor.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'ye 60 milyon dolar gıda yardımında bulunduk" ifadelerine karşı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) 30 milyon dolar vadettiğini ve sadece 3 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına ve ABD'nin bölgeye sağladığı yardımlara ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını aktardı. Trump'ın son günlerde tekrarladığı "ABD, Gazze'deki gıda yardımlarında 60 milyon dolar destekte bulundu" ifadeleri, geçtiğimiz cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) 30 milyon dolar değerinde fon sağlanması kararını onayladık. Başlangıç miktarı ise bu hafta itibariyle ödenmeye başlandı" açıklamasıyla örtüşmezken, ABD merkezli Washington Post gazetesi tarafından yayımlanan raporda ise geçtiğimiz cuma gününe kadar söz konusu yardımın sadece yüzde 10'unun (3 milyon dolar) Gazze Şeridi'ndeki sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ulaştırıldığı kaydedildi.

GHF ilave kaynaklara ihtiyaç duyuyor

İsrail ve ABD destekli GHF'den yapılan bir açıklamada ise vakfın finansal olarak rahat bir konumda olmadığı aktarıldı. GHF Sözcüsü açıklamasında, vakfın önemli ölçekte bir para akışı sağlanmadığı sürece Gazze Şeridi'ndeki çabalarını yoğunlaştırmakta zorlanacağı, Gazze'de en az 4 yardım dağıtım noktası daha kurulmasının öngörüldüğü ancak gerekli kaynaklar ve İsrail'in izni olmadan bu çalışmaların gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Açıklamada, "Söz konusu yardım noktalarının inşa edilmesi için inşaat malzemelerine, yardımları taşımak için daha fazla kamyona, ilave zırhlı araçlara, çalışanlar için silahlara ve koruyucu malzemelere, dağıtımlarda çalışan Filistinli gönüllüler için ise tesisler kurulmasına gerek var. Anlaşmalı çalışanların ödemeleri ve gıda yardımlarının değeriyle birlikte, 2,2 milyon kişinin bulunduğu Gazze'yi beslemek için günde yaklaşık 6 milyon dolara gerek var" denildi.

Uluslararası toplum GHF'den memnun değil

Uluslararası toplum ise İsrail ve ABD'nin desteklediği GHF'nin yardım dağıtım noktalarında İsrail ordusunun Filistinli sivillerin üzerine ateş açması ile şiddetin tırmandığını ve GHF'nin çalışmalarının durdurularak, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım dağıtımlarının yürütülmesi çağrısında bulunuyor. Öte yandan ABD hükümetinin ise uzun süredir İsrail tarafından engellenen BM ve diğer uluslararası insani yardım kuruluşlarının yardım çabalarının yerine, GHF'nin ciddi kısıtlamalar çerçevesinde gerçekleştirdiği yardım dağıtımlarını tercih ettiği biliniyor.

Trump: "Biri çıkıp teşekkür edebilirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca geçtiğimiz hafta en az 3 kez "Gazze'ye 60 milyon dolar değerinde gıda yardımı sağladık" ifadelerini kullanmıştı. Trump, 27 Temmuz tarihinde İskoçya'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde ise uluslararası toplumu ve basını bu duruma kayıtsız kalmakla suçlayarak, "Kimse bir şey demedi, en azından biri çıkıp teşekkür edebilirdi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

washington, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Gazze Yardımı İddiası Çelişkili - Son Dakika

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