Trump'ın İran ile Ateşkes Üzerine Açıklamaları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran ile Ateşkes Üzerine Açıklamaları

23.04.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Trump'ın İran'la ateşkeste son tarih belirlemediğini ve kartların onun elinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesin süresi konusunda son bir tarih belirlemediğini belirterek, "Nihayetinde takvimi kendisi belirleyecek. Başkan, deniz ablukasından memnun ve İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu biliyor. Şu anda kartlar, Başkan Trump'ın elinde" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik açıklamasına değinen Leavitt, "Başkan, 'Destansı Öfke' (Epic Fury) Operasyonu nedeniyle itibar kaybına uğramış rejime karşı bir miktar esneklik gösteriyor ve bunu cömertçe sunuyor. İran'da açık bir şekilde iç bölünme söz konusu. Şu anda pragmatistler ile sertlik yanlıları arasında bir mücadele yaşanıyor ve Başkan ortak bir cevap görmek istiyor" dedi.

"Ekonomik baskı nedeniyle halklarına ödeme yapamıyorlar"

ABD'nin bu yanıtı beklerken ateşkesin yürürlükte olduğunu ancak "Ekonomik Öfke" operasyonunun devam ettiğini ifade eden Leavitt, "İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik etkili ve başarılı deniz ablukası da sürüyor. Bu abluka yoluyla ekonomilerini tamamen boğuyoruz. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Hark Adası tamamen dolu. Petrolü, içeri ya da dışarı taşıyamıyorlar. Ekonomik baskı nedeniyle kendi halklarına bile ödeme yapamıyorlar" şeklinde konuştu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesin süresi konusunda son bir tarih belirlemediğini belirtti. Leavitt, "Başkan, bazı haberlerde iddia edildiği gibi İran'dan teklif gelmesi için kesin bir süre belirlemedi" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'dan birleşik bir yanıt görmek için esneklik sunduğunu ve kırmızı çizgilerini de çok net ortaya koyduğunu ifade eden Leavitt, "ABD, durum üzerinde kontrolü ve İran rejimi aleyhinde kartları elinde tutuyor. Sadece askeri olarak zayıflatılmakla kalmadılar, ayrıca abluka sürdükçe ekonomik olarak da kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şu anda kartlar, Başkan Trump'ın elinde"

Ateşkesin süresine ilişkin bir soruya cevabında Leavitt, "Bazı anonim kaynaklı haberlerde üç ila beş günlük bir süre verildiği söyleniyor. Bu doğru değil. Başkan herhangi bir süre belirlemedi. Nihayetinde takvimi kendisi belirleyecek. Başkan, deniz ablukasından memnun ve İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukadan memnun olduğunu belirterek, "Şu anda kartlar Başkan Trump'ın elinde" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın aynı gün içinde önce ateşkesi uzatmayacağını, ardından tek taraflı olarak ateşkesin uzatıldığını ilan etmesine dikkat çekerek bu durumun İran devlet medyası tarafından alaya alındığına ilişkin bir soruya cevabında Leavitt, "İran'dan çok sayıda farklı mesaj çıktığını görüyorsunuz. Çok farklı dil ve söylemler kullanıyorlar. Söylediklerini doğrudan doğruya kabul etmemenizi tavsiye ederim. Kamuoyuna söyledikleri ile ABD ve müzakere ekibimize karşı özelde kabul ettikleri şeyler çok farklı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Beyaz Saray, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 00:00:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'ın İran ile Ateşkes Üzerine Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.