Trump'ın Netanyahu Davaları Çağrısı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Politika

Trump'ın Netanyahu Davaları Çağrısı Tartışma Yarattı

Trump\'ın Netanyahu Davaları Çağrısı Tartışma Yarattı
26.06.2025 14:21
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Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının iptalini istemesiyle İsrail'de tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının iptaline ilişkin çağrıda bulunması İsrail'de farklı tepkiler toplarken İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, "Başkan, bağımsız bir ülkedeki iç yargı meselelerine karışmamalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasının iptalini istemesi İsrail'den farklı tepkiler topladı. Trump'ın çağrısı, Netanyahu'nun kabinesi tarafından memnuniyetle karşılandı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump haklı, davaların iptal edilmesi lazım. Başbakana ilişkin davalar zaten çöküşe geçmiş halde. Dünyanın en büyük süper gücünün başkanı ve Yahudilerin gerçek bir dostu olan Donald Trump, birçok İsrail vatandaşının kalbindeki duyguları seslendiriyor" dedi.

"İsrail devletini varoluşsal bir tehditten ve yerle bir olmaktan kurtaran Başbakan Netanyahu'nun adı, en muhteşem liderlerden biri olarak tarihe kazınacaktır" açıklamasında bulunan Zohar, "Özellikle esirlerin dönmesi ve düşmanlarımızın yenilmesine odaklanmamız gereken bugünlerde kendisine yönelik akıl almaz adaletsizlik ile kişisel zulme son vermenin ve temelsiz davayı derhal iptal etmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise "Netanyahu'nun davadaki siyasi kovuşturmayı ezmeye devam ettiğini görmeyi çok istesem de, bu şov bize çoktan devletin güvenliğine mal oldu" açıklamasında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail gerçekten de bağımsız ve egemen bir devlettir. Ancak Başkan Trump kesinlikle haklı. Derin devletin demokrasiye karşı darbe yapmak amacıyla uydurduğu bu saçma davayı iptal etmenin zamanı gelmiştir. Yargı sisteminde acilen bir reform yapılması şarttır" dedi.

"Netanyahu Gazze konusunda boyun eğecek"

İsrail muhalefetinden ise Trump'ın İsrail iç yargı sistemine karıştığına ilişkin eleştiriler geldi. İsrailli ana muhalefet partisi Yesh Atid Lideri Yair Lapid de yaptığı bir basın açıklamasında, "İsrailliler Trump'ı takdir etse de Başkan, bağımsız bir ülkedeki iç yargı meselelerine karışmamalı" ifadelerini kullandı. Lapid, "Netanyahu Gazze konusunda boyun eğecek, savaşı sona erdirecek" iddiasını öne sürerek, Trump'ın Netanyahu'nun yasal sorunlarıyla ilgilenmesinin bir tür "tazminat" olduğunu belirtti.

Muhalif Milletvekili Karine Elharrar ise sosyal medya hesabından, "İsrail'de hukukun üstünlüğü, bu liderlere duyduğumuz takdirden ve herhangi bir büyük ve olumlu siyasi anlaşmadan bağımsız olarak ve yabancı liderlerin müdahalesi olmaksızın işlemeye devam etmelidir" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamasına karşı çıkan İsrailli demokrat Milletvekili Naama Lazimi de, "Netanyahu, Trump'tan davasını iptal etmesini isteyecek kadar 'suçsuz' Bütün bir ülkenin suçlu bir sanık tarafından nasıl rehin tutulduğunu gösteren bir şey varsa o da Trump'ın açıklamasıdır" ifadelerini kullandı.

"Büyük kahramana bir af verilmeli"

ABD Başkanı, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'ya karşı yürütülen bu siyasi amaçlı davanın derhal iptal edilmesi ya da devlet için çok şey yapmış olan bu büyük kahramana bir af verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'ın Netanyahu Davaları Çağrısı Tartışma Yarattı - Son Dakika

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