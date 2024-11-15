Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Hegseth'in Soruşturması

Politika

ABD'nin yeni başbakanı seçilen Donald Trump'ın savunma bakanı adayı olarak seçtiği Pete Hegseth'in 2017 yılında cinsel saldırıyla ilgili bir polis soruşturmasında yer aldığı ortaya çıktı.

ABD'nin yeniden başbakanı seçilen Donald Trump, kabinedeki isimleri belirledi. Trump'ın savunma bakanı adayı olarak seçtiği Pete Hegseth'in daha önce yer aldığı cinsel saldırı soruşturması gündem oldu.

Hegseth'e ilişkin iddialar, soruşturmanın yürütüldüğü Monterey şehir yönetimi tarafından doğrulandı. Şehir yönetimi adına açıklama yapan bir yetkili, cinsel saldırı iddiasının Fox News sunucusu ve eski bir ordu mensubu olan Pete Hegseth'in de yer aldığını söyledi. İddia edilen saldırının 8 Ekim 2017 tarihinde, sabah saatlerinde bir otelde gerçekleştiğini ve olaydan 4 gün sonra yetkililere bildirildiği bilgi verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hegseth, olayın konu olduğu zaman diliminde söz konusu otelde California Cumhuriyetçi Partili Kadınlar Federasyonu tarafından düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştı. Monterey şehir yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada Hegseth'ten "saldırgan" olarak bahsedilmezken, Hegseth'in soruşturmada yer aldığı ve iddia edilen saldırının kurbanının adı ve yaşının gizli tutulduğu bilgilerine yer verildi. Şehir yönetimi tarafından yayınlanan resmi açıklamada ise olayda herhangi bir silah kullanılmadığı fakat kurbanın "sağ uyluğunda çürükler" gibi yaralanmaların kayıtlara geçtiği ifade edildi. Şehir yetkilileri, açıklamada yasalar çerçevesinde polis raporunun tamamının yayınlanamayacağını ve soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapamayacaklarını belirtti.

Donald Trump'ın İletişim Direktörü Steven Cheung da bir açıklama yaparak, Trump yönetiminin tercih ettiği isimlerin "yüksek kalibreli ve son derece nitelikli" olduklarını ifade etti. Cheung, "Sayın Hegseth tüm suçlamaları kesin bir surette reddetmiş ve kendisi aleyhinde dava da açılmamıştır. Kendisinin ABD Savunma Bakanı olarak onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece birinci günden itibaren ABD'yi tekrar güvenli ve büyük yapmak için çalışmaya başlayabilir" dedi.

ABD basını ayrıca Trump'ın ekibinden Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tercih ettiği Susie Wiles'ın da aralarında bulunduğu isimlerin, Perşembe günü Hegseth ile konuya ilişkin olarak görüşme gerçekleştirdikleri ve Hegseth'in soruşturmanın "rızaya dayalı bir ilişkiyle ilgili olduğunu" açıkladığını paylaştı.

Hegseth'i temsil eden avukat Timothy Parlatore ise basına yaptığı açıklamada iddianın Monterey Polis Departmanı tarafından zaten incelendiğini ve suçlamaya dair herhangi bir delil bulunmadığını söyledi.

Trump'ın savunma bakanı olarak Hegseth'i aday göstermesi, Hegseth'in üst düzey askeri veya kamu yönetimi geçmişi olmaması nedeniyle hem Pentagon yetkilileri hem de Trump'a yakın isimler arasında şaşkınlığa neden olmuştu. - WASHINGTON