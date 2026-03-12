Trump, İran'a Saldırılara Devam Edileceğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'a Saldırılara Devam Edileceğini Açıkladı

12.03.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceği ve petrol fiyatlarının düşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Amerika'ya ve dünyaya yönelik bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Erken ayrılmak istemeyiz, değil mi? İşimizi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky'nin Hebron kentinde bulunan bir paketleme tesisinde Cumhuriyetçi partili seçmenlere seslendi. Buradaki konuşmasında İran'ın 47 yıldır Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü ifade eden Trump, "İran hakkında şunu söyleyebilirim. Hazırlanmıştılar ve güçlüydüler. Tüm Orta Doğu'yu ele geçireceklerini ve İsrail'i ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlardı. Ama başlarına neyin geldiğini anlayamadılar. Amerikan ordusu onlara bir darbe indirdi. Ne olduğunu bile anlayamadılar, "Ne oldu böyle" diyorlar" dedi.

İsmini bizzat kendisinin seçtiğini söylediği "Destansı Öfke" harekatında İran'a karşı zafer kazandıklarını söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi hükümetim aynı zamanda petrol akışını sürdürmek için çalışıyor. Petrol her yere akıyor. Biliyorsunuz, bazı insanlar mayın bırakmak istiyor. Çok dost canlısı insanlar. Gemiler patlasın diye denize mayın döküyorlar. Ama biz bunları etkisiz hale getirdik" dedi. Trump, "İran'ın 58 gemisini imha ettik. Yani başka bir üslupla, donanmalarını yok ettik. Aynı zamanda mayın döşeyen gemilerini de yok ettik. Bunların 31 tanesini yok ettik" ifadelerini kullandı.

"İşimizi bitirmemiz gerekiyor"

Konuşmasında Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugün dünyanın çeşitli ulusal petrol rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararı aldığını hatırlatan Trump, "Bu, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Böylece Amerika'ya ve dünyaya yönelik bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Erken ayrılmak istemeyiz, değil mi? İşimizi bitirmemiz gerekiyor. Son 11 gün içinde ordumuz, İran'ı neredeyse tamamen yok etti. Bu, zorlu bir ülke. Ama hava kuvvetleri artık yok. Tamamen imha edildi. Bu yaklaşık üç saat sürdü. Artık radarları da yok. Uçaksavar sistemleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Füzeleri yüzde 90 oranında yok edildi. Dronları yüzde 85 oranında yok edildi. Üretildikleri fabrikaları da sürekli bombalıyoruz" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı Geceyarısı Çekici operasyonuna gönderme yapan Trump, "Bu operasyonun ardından oradan ayrıldık ve bunun sonları olacağını düşündük. Ama yeniden başladılar. İşte bu yüzden bu işi bitirmemiz gerekiyor, değil mi? Her iki yılda bir geri dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Petrol fiyatları şimdiden yeniden düşmeye başladı"

Trump, "Petrol fiyatları şimdiden yeniden düşmeye başladı ve daha da düşecek. Ama biz, o iş bitmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak. Çok hızlı olacak" dedi. İran savaşı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Trump, "Şikayet etmeyi seviyorlar. Diğer başkanlar gibi davransaydım ve İran'a girmeseydim, "İnsanları öldürsünler, nükleer silah edinsiler. Dünyayı yok edebilecek nükleer silahlara sahip olsunlar" deseydim, o zaman da "İran'a girmeliydi" diyeceklerdi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, İran'a Saldırılara Devam Edileceğini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:58
İsmi gibi muhteşem bir maç Galatasaray’ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol
İsmi gibi muhteşem bir maç! Galatasaray'ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol
00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 03:35:30. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran'a Saldırılara Devam Edileceğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.