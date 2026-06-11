Trump, İran'la İlgili Saldırı Planlarını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, İran'la İlgili Saldırı Planlarını Açıkladı

11.06.2026 19:16
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Trump, Hark Adası'nı almak istediğini ve İran'a yönelik saldırıların artacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, İran'ın petrol altyapısının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istediğini belirterek, "İran'la görüşüyoruz ve her şey devam ediyor, ama biliyorsunuz benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e İran savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. ABD merkezli haber kanalına telefonla bağlanan Trump, ABD'nin İran'a yeniden saldıracağını ve saldırıların yoğunlaştırılacağını söyledi. Trump, "Bu gece daha fazla bombardıman olacak. Daha büyük olacak. Daha büyük, daha güçlü" ifadelerini kullandı.

İran savaşına ilişkin medya haberlerinden ve İran'ın uzlaşmaz tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren ABD Başkanı, "Bu işin tamamı çılgınlık. Aslında teslim olmuş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller" dedi.

"Benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak oldu"

İran'ın petrol altyapısının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istediğini vurgulayan Donald Trump, "İran'la görüşüyoruz ve her şey devam ediyor, ama biliyorsunuz benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu. Amerika'nın buna dayanacak gücü olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump röportajında Washington'un İran halkını hükümetlerine karşı silahlandırmak amacıyla Kürtlere silah gönderdiğini, ancak Kürt yetkililer ve muhalif grupların silahları kendilerine sakladıklarını öne sürdü. Trump, "Aslında onlara silah gönderdik ve dürüst olmak gerekirse Kürtler bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler bizi yarı yolda bıraktı. Bence silahları kendileri için tuttular. Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama bunu hatırlayacağım, Kürtler. Bunu hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

"İran topraklarını ele geçirme süreci biraz daha uzun bir süreç"

İran topraklarını ele geçirme sürecinin "biraz daha uzun bir süreç" olacağını söyleyen Donald Trump, "ABD'nin bu kadar uzun zamanı olduğundan emin değilim. Bu biraz daha uzun bir süreç. Eğer yapmak istersem sonucu garanti. Ama ülkenin buna istek duyduğundan emin değilim" diye konuştu. Trump, kara birliklerini kullanmak istemediğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, İran'la İlgili Saldırı Planlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülseren Özel Gülseren Özel:
    keşke yapabilseler artık bu işi çözüp de tatlısını alsalar ya çünkü sonunda ailelerin çocukları gidiyo bilirsiniz ben bu haberden biraz umutlu oldum ama halk bize inanmakta hak var gerçi yapılan işler biraz zayıf kalmış gibi geldi bana da devamı nasıl gelir göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Betül Osgb Betül Osgb:
    bak ben artık bunlardan bıktım yahu gerçekten her seferinde aynı şarkı söylüyo ama hiçbir şey yapamıyo işin arkasında ihmal var tabi ki yani adamın söylediği şeyler bir yana ne çıktı peki hiç bişi çıkmadı işte her zaman böyle konuşuyo da sonra dersin oldu olmadı kimse sorumluluk almıyo 0 0 Yanıtla
  • Yakup Gövenç Yakup Gövenç:
    yahu bu adam ne konuşuyo ya hark adasını almak mı kalmış ama sonunda yine birşey olmaz işte 0 0 Yanıtla
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