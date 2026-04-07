Trump: İran Petrolünü Elde Tutmak İsterdim

ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kalsa İran'daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki, Amerikan halkı eve dönmemizi istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, kendisine kalsa İran'ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını belirterek, "Bana kalsa İran'daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin olumlu ilerlediğini ve İran'ın Amerikalılara verdiği son yanıtların kayda değer gelişmeler olduğunu söyleyen Trump, "Neler olacağını göreceğiz. İran halkının elinde silah olsa sokağa çıkıp kendini savunurdu" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD'ye ait 2 'F-15' savaş uçağını düşürmesini 'şansa' bağlayarak, "Savaşta bazen şans da önemli" değerlendirmesinde bulundu.