Trump: İran Tüm Taleplerimizi Kabul Etti

17.04.2026 23:39
Trump, İran'ın uranyum taşınma sürecini kabul ettiğini ve Hamas ile Hizbullah'ı desteklemeyi bıraktığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin tüm taleplerini kabul ettiğini ve Hizbullah ile Hamas'ı desteklemekten vazgeçmeyi de taahhüt ettiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli CBS News'e verdiği telefon röportajında İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin yeni detaylar paylaştı. Trump, röportajda İran'ın "her şeyi kabul ettiğini" ve zenginleştirilmiş uranyumun taşınması sürecinde ABD ile birlikte çalışacağını savundu. Bu süreçte ABD'nin kara birliklerinin kullanılmayacağını ifade eden Trump, uranyumu kimin teslim alacağı sorulduğunda ise "Görevlilerimiz" cevabıyla yetindi.

Trump, "Hayır. Hayır, asker olmayacak. İçeriye gireceğiz ve onlarla birlikte gidip (uranyumu) alacak, sonra da götüreceğiz. Bunu birlikte yapacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşmaya varmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek olmayacak. Güzel değil mi? Böylesi daha iyi. Gerekseydi bunu başka türlü de yapabilirdik" dedi.

Trump, nükleer malzemelerin ABD'ye götürüleceğini söyledi. ABD Başkanı, "Görevlilerimiz, İranlılarla birlikte gidip malzemeleri almak için birlikte çalışacak. Sonra da bunları ABD'ye götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın ayrıca Hamas ve Hizbullah'ı desteklemekten vazgeçmeyi de kabul ettiğini ileri sürdü.

"Taraflar hafta sonu bir araya gelecek"

İran ile anlaşmanın ne zaman ilan edileceği sorusuna Trump, tarafların hafta sonu bir araya geleceği ve ABD'nin "iş bitene kadar" İran limanlarına yönelik ablukaya devam edeceği şeklinde cevap verdi.

Trump, ABD basınında yer alan İran'ın nükleer stokları karşılığında İran'ın dondurulmuş varlıklarından 20 milyar dolar serbest bırakılması ihtimalinin görüşüldüğü iddiasını da yalanladı. Trump, "Hayır, 10 sent bile ödemiyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

