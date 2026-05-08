Trump: İran\'a daha sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç Amerikan muhribi, ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçiş yaptı. Üç muhribimizde hiçbir hasar oluşmadı ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi" ifadelerini kullandı.

İran donanmasına ait teknelerin batırıldığını ve füzelerin engellendiğini belirten Trump, "Tamamen etkisiz hale getirilen donanmalarının yerini alması için kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte tamamen yok edildiler. Bu tekneler hızlı ve etkili bir şekilde denizin dibini boyladı. Muhriplerimize atılan füzeler kolayca düşürüldü. Aynı şekilde insansız hava araçları (İHA) da geldi ve havada küle çevrildi. Okyanusa tıpkı bir kelebeğin mezarına süzülmesi gibi çok güzel bir şekilde düştüler" açıklamasını yaptı.

İran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan ve devam eden ablukaya atıfta bulunan Trump, "Normal bir ülke bu muhriplerin geçişine izin verirdi ama İran normal bir ülke değil. Deliler tarafından yönetiliyorlar ve nükleer silah kullanma şansları olsaydı bunu hiç düşünmeden yaparlardı. Ancak bu fırsata asla sahip olamayacaklar ve bugün onları bir kez daha alt ettiğimiz gibi, eğer anlaşmayı hızla imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli bir şekilde vuracağız. Harika mürettebatlarıyla üç muhribimiz şimdi gerçekten bir 'Çelik Duvar' olan deniz ablukamıza yeniden katılacak" ifadelerini kullandı.