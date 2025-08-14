Trump: Putin Anlaşma İstiyor

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence Putin bir anlaşma istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın akşam Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacakları görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol aldı" dedi.

İkinci bir görüşme için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını kaydeden Trump, "Eğer Putin'le görüşmem kötü geçerse kimseyi aramayacağım. İyi geçerse Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayacağım. Ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, hemen bir ateşkes anlaşmasına ulaşıp ulaşmayacaklarını da bilmediğini söyleyerek, Putin'le bir kez daha görüşmeleri durumunda 3 ayrı lokasyonun öne çıktığını bildirdi.