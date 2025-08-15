Trump-Putin Görüşmesinde Toprak Takası Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmede toprak takası konusunun da ele alınacağını belirterek, "Bunlar görüşülecek, ancak karar Ukrayna'nın olacak. Bence doğru bir karar verecekler" dedi. Trump ayrıca Putin ile görüşmesinden "bir sonuç çıkacağını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Alaska eyaletine gitmek üzere Air Force One uçağını bindi. Trump uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi verip veremeyeceği sorulan Trump, "NATO şeklinde değil, çünkü bu olmayacak, biliyorsunuz, olmayacak bazı şeyler var" ifadelerini kullandı. Trump, Avrupa ülkeleri ile birlikte güvenlik garantilerinin de mümkün olduğunu söyleyerek daha fazla detay vermedi. Trump, Putin ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya arasında toprak takasının gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soruyu ise, "Bunlar görüşülecek, ancak buna Ukrayna karar verecek. Bence doğru bir karar verecekler. Ancak ben Ukrayna adına pazarlık yapmak için burada değilim. Onları bir masaya oturtmak için buradayım" şeklinde cevapladı. Rusya'nın Ukrayna devam eden saldırıları hakkında yorum yapan Trump, "Sanırım müzakere etmeye çalışıyorlar. O (Putin), bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Onun düşüncesine göre bu, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı oluyor. Ancak bu durum ona zarar veriyor. Öldürmeye devam etmenin, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Bu konuyu onunla konuşacağım" dedi.

"Görüşmeden bir sonuç çıkacak"

Trump, Rusya ile iş yapma ihtimaline yönelik, "O (Putin) akıllı bir adam. İyi anlaşıyoruz, her iki tarafta da karşılıklı saygı var ve bence bundan bir sonuç çıkacak. Rusya'dan birçok iş adamını getirdiğini fark ettim ve bu iyi bir şey, bunu seviyorum çünkü iş yapmak istiyorlar, ama savaş sona erene kadar iş yapmayacağız. Savaşın ve katliamın durması gerekiyor. İlerleme kaydedersek, bunu tartışırım. Çünkü bu onların istediği şeylerden biri. Ekonomik açıdan benim inşa ettiğim şeyden bir parça almak istiyorlar. Bir yıl önce Biden ekonomisiyle ilgilenmezdi, ama Trump ekonomisiyle ilgileniyor" şeklinde konuştu.

"Savaşı sona erdirmeyi kabul etmezse ağır sonuçları olacak"

Trump ayrıca Putin'in savaşı bitirmeyi reddetmesi halinde "çok ağır sonuçlarla" karşılaşabileceğini söyledi. Trump, "Ekonomik olarak ağır, evet. Çok ağır olacak. Bunu birçok hayatı kurtarmak için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde Türkiye saati ile 22.30'da bir araya gelecek. - MARYLAND