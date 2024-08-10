Trump: Seçimler, ekonomiyi kurtarma ve 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump: Seçimler, ekonomiyi kurtarma ve 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi

ABD başkan adayı Donald Trump, seçim mitinginde yaptığı konuşmada, seçimlerin ekonomiyi kurtarma ve 3. Dünya Savaşı'nı engellemeyle ilgili olduğunu belirtti. Trump ayrıca Kamala Harris'i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu.

10.08.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD başkan adayı Donald Trump, Kasım ayında yapılan seçimlere yönelik, "Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma, enflasyona son verme, sınırlarımızda güvenliği tesis etme, artık saygı duyulmayan ulusumuzu yeniden saygın bir hale getirme, 3. Dünya Savaşı'nı engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin önüne geçmek ile ilgili, çünkü aksi takdirde olacak olan bu" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Montana eyaletinde seçim mitingi gerçekleştirdi. Uçağında yaşanan mekanik bir arıza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat geç başlayan mitingde kalabalığa hitap eden Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'i hedef aldı. Trump, "Silahlarınızı almak istiyor, polisin fonlarını kesmek istiyor, bir işgal süreci dahilinde milyonlarca insanı sınırlarımıza getirmek istiyor. Bu bana göre bir şey değil. Bunun size göre bir şey olmadığını da düşünüyorum. Bunlar, bu ülkedeki insanların çoğunun istediği şeyler değil. Çılgın Kamala ve Joe BidenBeyaz Saray'dan çıkaracağız" diye konuştu. Başkan Biden'a da sert eleştiriler yönelten Trump, "Kendisiyle tartışma programında karşı karşıya gelmeseydim, halen aday olacaktı. Ne demeye kendisiyle tartışma programına katıldım?" ifadelerini kullandı.

"Bu seçim, 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi"

Adaylığın Joe Biden'ın elinden alındığını savunan ve Kamala Harris'e karşı seçimleri kazanmanın daha kolay olacağını söyleyen Trump, "Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma, enflasyona son verme, sınırlarımızda güvenliği tesis etme, artık saygı duyulmayan ulusumuzu yeniden saygın bir hale getirme, 3. Dünya Savaşı'nı engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin önüne geçmek ile ilgili, çünkü aksi takdirde olacak olan bu" dedi. Trump, "Yaklaşık 4 yıl boyunca Joe Biden'ın akli yetersizliği nedeniyle Harris ve beraberindekiler, kendi ultra-liberal gündemlerini ABD'ye tatbik etme ve ülkemizi mahvetme şansı buldu. Ülkemizi mahvediyorlar. Joe Biden, tartışma programı sırasında ifşa oldu. Benzer şekilde Kamala Harris de tartışma programı sırasında veya programlar sırasında ifşa olacak" şeklinde konuştu.

"Kamala Harris seçilirse ABD komünist bir ülke haline gelecek"

Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde seçilemediğini, ancak daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Joe Biden'ın yerine başkan adayı yapıldığını söyleyen Trump, "Bir darbe yaşandı. Bu ülke tarihinde ilk darbesiydi ve oldukça başarılı oldu" dedi. Kamala Harris'in radikal bir solcu olduğunu ve seçilmesi halinde ABD'nin tam manasıyla komünist bir ülke haline geleceğini savunan Trump, "Burası ABD. Biz komünist bir ülke değiliz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Orban'ın açıklamalarına gönderme yaptı

Konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarına da gönderme yapan Trump, "Kendisine 'dünyada yanlış olan şey ne, niçin her yerde savaşlar çıkıyor' diye sordular. O da 'tek bir sorun var. ABD Başkanlığına Donald Trump'ın geri gelmesi gerekiyor' dedi. Bu doğru. Bu sorunların hiçbiri olmazdı. Rusya, asla ve katiyen Ukrayna'ya saldırmazdı. İsrail, 7 Ekim'de saldırı yaşamış olmazdı. Enflasyon olmazdı ve korkunç Afganistan utancı hiç yaşanmazdı. Bence o gün, ülke tarihinin en utanç verici günüydü" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da barış vaadi

Başkanlığı döneminde ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirdiğini söyleyen Trump, "Dostumuz İsrail'e özen gösterdik. Halihazırda orada bir problem söz konusu, büyük bir problem. İsrail'in yok edilmesini isteyen çok sayıda insan var. Burada önemli olan nokta, Orta Doğu'ya barış getirecek olmamız. Ülkemiz, Orta Doğu'da ne olup bittiğini bilmediği için şu anda Orta Doğu infilak halinde. Ne olup bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Bunun çaresine biz bakacağız. İbrahim Anlaşmalarını biz gerçekleştirdik ve Orta Doğu'ya barış getirdik. Eğer seçimlerde hile yapılmış olmasaydı, tüm ülkelerin bu anlaşmayı imzalamasını sağlayacaktık" diye konuştu.

"Seçimlerde hile yapılmasına izin vermeyeceğiz"

2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını yineleyen Trump, 2024 Başkanlık Seçimlerinde hile yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, "Seçimleri büyük farkla kazanacağız. Anketlerde iyi durumdayız. Bu seçimleri, hileleri etkisiz bırakacak kadar büyük bir farkla kazanacağız" dedi. Başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım 2024 tarihinin ülke tarihinin en önemli günü olacağını söyleyen Trump, konuşmasını, "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" sloganı ile tamamladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Dünya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Seçimler, ekonomiyi kurtarma ve 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 Bursa’daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul’da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:36:09. #1.11#
SON DAKİKA: Trump: Seçimler, ekonomiyi kurtarma ve 3. Dünya Savaşı'nı engelleme seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement