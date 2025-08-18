Trump, Seçimlerde Dürüstlük İçin Savaş Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump, Seçimlerde Dürüstlük İçin Savaş Açtı

18.08.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, posta yoluyla oy kullanımına karşı çıkarak seçim hilesine dikkat çekti ve reforma öncülük edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açarak, "Seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açtı. Trump, posta yoluyla oy kullanımına ve normal oy pusulasınsan 10 kat daha pahalı olan, hatalı ve ciddi tartışmalara yol açan oy makinalarından kurtulmak için bir harekete öncülük edeceğini duyurdu. Posta yoluyla oy kullanmanın dünyada sadece ABD'de uygulandığını iddia eden Trump, "Diğer tüm ülkeler, yaşanan büyük çaplı seçim hileleri nedeniyle bu uygulamadan vazgeçti" dedi.

Demokrat Parti'yi hedef alan Trump, "Demokratlar, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için bu eyleme şiddetle karşı çıkacaklar" ifadelerini kullandı. Söz konusu oy kullanma yöntemlerini 2026 ara seçimlerinde devre dışı bırakmak ve seçimlere dürüstlüğü geri getirmeye yardımcı olmak için bir kararname imzalayacağını aktaran Trump, "Unutmayın, eyaletler oyların sayımı konusunda federal hükümet için sadece bir aracıdır. ABD Başkanı tarafından temsil edilen federal hükümetin söylediğini yapmak zorundadırlar" dedi.

Demokratların, açık sınırlar, erkeklerin kadın sporlarında oynaması ve transseksüellik gibi korkunç radikal sol politikalarıyla posta yoluyla oy kullanımı olmasa asla seçilemeyeceğini öne süren Trump, "Posta yoluyla oy kullanılan seçimler asla güvenilir olamaz ve herkes, özellikle Demokratlar, bunu biliyor. Ben ve Cumhuriyetçi Parti, seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız. Tam bir felaket olan posta yoluyla oy kullanma dolandırıcılığı ve oy kullanma makinalarının kullanımına sona verilmelidir. Adil ve dürüst seçimler ile güçlü sınırlar olmadan bir ülke söz edemeyiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Sosyal Medya, Donald Trump, Politika, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Seçimlerde Dürüstlük İçin Savaş Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Seçimlerde Dürüstlük İçin Savaş Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.