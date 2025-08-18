Trump, Seçimlerde Dürüstlük İçin Savaş Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açarak, "Seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açtı. Trump, posta yoluyla oy kullanımına ve normal oy pusulasınsan 10 kat daha pahalı olan, hatalı ve ciddi tartışmalara yol açan oy makinalarından kurtulmak için bir harekete öncülük edeceğini duyurdu. Posta yoluyla oy kullanmanın dünyada sadece ABD'de uygulandığını iddia eden Trump, "Diğer tüm ülkeler, yaşanan büyük çaplı seçim hileleri nedeniyle bu uygulamadan vazgeçti" dedi.

Demokrat Parti'yi hedef alan Trump, "Demokratlar, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için bu eyleme şiddetle karşı çıkacaklar" ifadelerini kullandı. Söz konusu oy kullanma yöntemlerini 2026 ara seçimlerinde devre dışı bırakmak ve seçimlere dürüstlüğü geri getirmeye yardımcı olmak için bir kararname imzalayacağını aktaran Trump, "Unutmayın, eyaletler oyların sayımı konusunda federal hükümet için sadece bir aracıdır. ABD Başkanı tarafından temsil edilen federal hükümetin söylediğini yapmak zorundadırlar" dedi.

Demokratların, açık sınırlar, erkeklerin kadın sporlarında oynaması ve transseksüellik gibi korkunç radikal sol politikalarıyla posta yoluyla oy kullanımı olmasa asla seçilemeyeceğini öne süren Trump, "Posta yoluyla oy kullanılan seçimler asla güvenilir olamaz ve herkes, özellikle Demokratlar, bunu biliyor. Ben ve Cumhuriyetçi Parti, seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız. Tam bir felaket olan posta yoluyla oy kullanma dolandırıcılığı ve oy kullanma makinalarının kullanımına sona verilmelidir. Adil ve dürüst seçimler ile güçlü sınırlar olmadan bir ülke söz edemeyiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON