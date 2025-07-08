Trump\'tan 12 Ükeye Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump Tunus, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik gümrük vergilerini içeren mektupları yayımladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya ve Güney Kore'nin ardından 12 ülkeye yönelik daha tarife mektupları açıkladı. Trump, Tunus, Malezya ve Kazakistan'a yüzde 25, Güney Afrika, Bosna Hersek'e yüzde 30, Endonezya'ya yüzde 32, Sırbistan ve Bangladeş'e yüzde 35, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Laos ve Myanmar'a yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti. Trump, Hindistan ile bir anlaşmanın yakın olduğunu da aktardı. Gümrük vergilerinin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını vurgulayan Trump, misilleme yapılması durumunda karşılık verileceği uyarısında da bulundu. Trump, oranların ülkelerle olan ilişkilerine bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru değişebileceğini belirtti. Trump son tarihin kesin olup olmadığına yönelik, "Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve 'farklı bir yol izlemek isteriz' derlerse buna açık olacağız" dedi.

Trump, saatler önce de Güney Kore ve Japonya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. - WASHINGTON