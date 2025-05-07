Trump, Gazze için 24 saat süre verdi: Neler olduğunu öğreneceksiniz - Son Dakika
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Politika

Trump, Gazze için 24 saat süre verdi: Neler olduğunu öğreneceksiniz

Trump, Gazze için 24 saat süre verdi: Neler olduğunu öğreneceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda Gazze hakkında pek çok şey konuşuluyor, muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceksiniz" dedi.

07.05.2025 23:25
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi konusunda 24 saat içinde açıklama yapacaklarını belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT İÇİNDE ÖĞRENECEKSİNİZ"

Trump, "Şu anda Gazze hakkında pek çok şey konuşuluyor, muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceksiniz" dedi.

Trump'tan Gazze açıklaması: 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz

"İSRAİL SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEMİYOR"

Gazze'de ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir kaynak, masada ateşkes konusunda yeni bir önerinin olmadığını belirterek, "Arabulucuların yoğun çabaları var ve temaslar hiç kesilmedi, ancak henüz somut bir öneri yok. Hamas hala savaşın sona ermesi karşılığında tam ateşkes konusunda ısrar ediyor, İsrail ise savaşı sona erdirmek istemiyor" dedi.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

Trump'tan Gazze açıklaması: 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Gazze için 24 saat süre verdi: Neler olduğunu öğreneceksiniz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yakup7542:
    bu hayvanları allah cc başka durduracak yoktur. hayvandan aşağı mahluklar 81 3 Yanıtla
  • cuneytbatu7234:
    rabbimizin mücizesinden başka hiç bir çâre yok 16 1 Yanıtla
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