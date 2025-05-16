Trump'tan İran'a Nükleer Teklif - Son Dakika
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Politika

Trump'tan İran'a Nükleer Teklif

Trump\'tan İran\'a Nükleer Teklif

Trump, İran'a nükleer anlaşma için teklif sunduklarını ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

16.05.2025 16:44
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ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin İran'a nükleer anlaşma konusunda teklif sunduğunu belirterek, "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak" dedi. Körfez turunu tamamlayan Trump, ABD'ye 3.2 trilyon dolarlık anlaşmalarla dönüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğal gaz zengini Orta Doğu'ya gerçekleştirdiği dört günlük turu, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile toplam değeri yüz milyarlarca dolar olan anlaşmalar imzalayarak tamamladı. Trump, turunun son durağı BAE'nin başkenti Abu Dabi'den Air Force One uçağıyla ayrıldı. Trump uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. "Netanyahu'nun rehineleri kurtarabileceğini düşünüyor musunuz" sorusu üzerine Trump, "Bilmiyorum. Çok yakında öğreneceğiz. İyi durumda değiller. Bazıları diğerlerinden daha iyi durumda. Biraz da bulundukları yere bağlı, ancak onları almak için onlarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

" Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz"

Trump, Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara liderliğindeki yeni hükümetin tanınması ve ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının "doğru şey" olduğunu ifade etti. ABD'nin Suriye'nin yeni hükümetini tanıma kararını müttefiki İsrail'e danışmadığını söyleyen Trump, "Onlara bunu sormadım. Bunun doğru bir şey olduğunu düşündüm. Bunu yaptığım için çok takdir edildim. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. 10 yıldır bir karmaşa içindeydi. Bunlar çok acı vericiydi. Yaptırımlara baktığınızda, bunlar gerçekten acımasızdı ve bence sıfır başarı şansları olurdu. Bu şekilde bir şansları var ve liderleri güçlü bir insan, genç ve çok enerjik, iyi bir iş yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

"İran'a teklif yapıldı. Hızlı hareket etmeliler, aksi takdirde kötü bir şey olacak"

Trump, hızla ilerleyen nükleer programında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerin sürdüğü İran'a teklif sunulduğunu ve İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Trump gazetecilerin "ABD İran'a resmi bir teklif sundu mu? Steve Witkoff bunu iletti mi" sorusunu, "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak" şeklinde cevapladı.

ABD'ye 3.2 trilyon dolarlık anlaşmalarla dönüyor

Trump'ın ziyareti sırasında ABD ile Suudi Arabistan arasında 600 milyar dolar, Katar arasında 1.2 trilyon dolar, BAE ile 1.4 trilyon dolarlık anlaşmalara imza atıldı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Nükleer Teklif - Son Dakika

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