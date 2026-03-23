Trump'tan İran'a Saldırılara Erteleme
Trump'tan İran'a Saldırılara Erteleme

23.03.2026 14:39
Trump, ABD ile İran arasındaki görüşmeler nedeniyle saldırıları 5 gün ertelediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı'na İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, ABD ile İran'ın son iki gündür Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu. ABD Başkanı, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı'na İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Saldırılara Erteleme - Son Dakika

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Saldırılara Erteleme - Son Dakika
