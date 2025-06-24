Trump\'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm nükleer tesislerini ve kapasitesini yok etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gittiği sırada sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Trump, İran- İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hem İsrail hem de İran savaşı eşit derecede durdurmak istiyordu" ifadelerini kullanarak, İran'ın tüm nükleer tesislerini ve kapasitesini yok etmenin ve ardından savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. - WASHINGTON