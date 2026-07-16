Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

16.07.2026 05:33
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Trump, İran'ın gözaltına aldığı ABD vatandaşının çıkışına izin verildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 2024 yılında gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini belirterek, "Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, İran'ın 2024 yılının Aralık ayında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev döneminde "haksız yere" gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini duyurdu. Trump, "Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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