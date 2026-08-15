Trump'tan Kim Jong Un Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Kim Jong Un Paylaşımı

Trump\'tan Kim Jong Un Paylaşımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kim Jong Un ile dostane ilişkilerini vurguladı, birlikte çektirdikleri bir fotoğraf paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderli Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu

Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Kim Jong Un, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Kim Jong Un Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku En az 2 hafta yok Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Hürmüz Boğazı’nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

20:40
11’ler belli oldu İrfan Can Eğribayat’ın ilk maçı Fenerbahçe’ye karşı
11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:45:56. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Kim Jong Un Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.