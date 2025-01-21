Trump'tan Kuzey Kore'ye Diplomasi Sinyali - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Kuzey Kore'ye Diplomasi Sinyali

Trump, Kim Jong-un'u nükleer güç olarak tanımladı ve diplomasiye dönüş sinyalleri verdi.

21.01.2025 07:22
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ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak tanımlayarak, ülke lideri Kim Jong-un hakkında "Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasının ardından Oval Ofis'te Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk başkanlığı döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüştüğünü hatırlatan Trump, "İnsanlar onu muazzam bir tehdit olarak görüyordu, ama ben onu sevdim, o da beni sevdi ve onunla çok iyi anlaştık" dedi. Kim için "O bir nükleer güç" ifadelerini kullanan Trump, "Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak" şeklinde konuştu.

Diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı

Seçim kampanyası süresince Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump'ın son açıklamaları, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Kuzey Kore'ye Diplomasi Sinyali - Son Dakika

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