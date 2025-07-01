Trump\'tan Musk\'a Sübvansiyon Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ünlü iş insanı Elon Musk'a sağlanan sübvansiyonlara değinerek, "Elon tarihte en çok sübvansiyon alan insan olabilir, bu sübvansiyonlar olmadan muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'daki evine dönmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li ünlü milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki vergi indirimleri gerilimi sürüyor. Musk'ın dün Amerika Partisi'ni kuracağına ilişkin açıklamasına Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı Trump ise Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE), Musk'ın şirketlerine sağlanan sübvansiyonları incelemesi gerektiğini belirterek "Elon beni Başkan seçmeden önce de elektrikli araç zorunluluğu kararına karşı olduğumu biliyordu. Gülünç bir karar olsa da her zaman kampanyamın büyük bir parçasıydı. Elektrikli araçlar hoş ama herkes bir tane almaya zorlanmamalı. Elon, tarihte en çok sübvansiyon alan insan olabilir ve bu sübvansiyonlar olmadan muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'daki evine dönmesi gerekir. Artık uzaya roket ile uydular fırlatılmaması ve elektrikli araba üretilmemesi bu ülkenin tasarrufuna servetler katar. Belki de Hükümet Verimliliği Departmanı bu olayı dikkatle incelemelidir. Tasarruf edilecek çok para var" dedi.

"Dünyada yapacağım son şey de olsa gelecek yıl ön seçimi kaybetmelerini sağlayacağım"

Musk dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump yönetiminin 1.6 trilyon dolarlık harcama kesintisi tasarısını hedef alarak, "Hükümet harcamalarını azaltma kampanyası yürüten ve hemen ardından tarihteki en büyük borç artışına onay veren Kongre üyeleri başlarını utançla öne eğmelidir. Dünyada yapacağım son şey de olsa gelecek yıl ön seçimi kaybetmelerini sağlayacağım. Eğer bu tasarı kabul edilirse sonraki gün hızlı bir şekilde Amerika Partisi'ni kuracağım, ülkemizin Demokrat ve Cumhuriyetçi tek parti düzeninden kurtulması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bu tasarı kabul edilmezse yüzde 68'lik bir vergi artışı yaşanacak ve çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim, sadece düzeltmek için buradayım" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON