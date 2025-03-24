Trump'tan Ukrayna ile Maden Anlaşması - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Ukrayna ile Maden Anlaşması

Trump\'tan Ukrayna ile Maden Anlaşması

Trump, kabine toplantısında Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasının 'çok yakında' imzalanacağını duyurdu.

24.03.2025 23:54
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ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında ABD ve Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının "çok yakında" imzalanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de kabine toplantısı düzenledi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda bakanlar, kendi alanlarındaki reformları ve usulsüzlük tespitlerini detaylarıyla anlattı. Toplantının ardından konuşan Trump, hükümetin yeniden yapılandırılması, yolsuzlukla mücadele, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve dış politika alanlarındaki yeni adımları kamuoyuyla paylaştı. Trump, "İnsanlar bu parayı kolay kazanmıyor. Bu yüzden her kuruşu korumak zorundayız" dedi.

Trump, Stacey Abrams'la bağlantılı bir STK'ya eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından aktarılan 2 milyar dolarlık çevre fonuna tepki göstererek, "2 milyar dolar nereye gitti kimse bilmiyor. Bu, görev tesliminden hemen önce yapılmış bir ödeme ve kimse hesap vermedi" dedi.

Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) 22 milyar doların üzerinde sözleşmeyi iptal ettiğini belirten Trump, bu fonların yalnızca sekiz sivil toplum kuruluşuna aktarıldığının ve sonrasında başka kuruluşlara "alt yüklenici" olarak devredildiğinin tespit edildiğini belirtti. Trump, "Bu yöntemle oluşturulan yapay aracılar sistemi vergi mükelleflerini soydu" dedi.

Yasa dışı göç

Trump, Arizona'daki bir sınır kapısında daha önce binlerce göçmenin beklediği meydanda artık tek bir kişinin bile bulunmadığını belirterek, "Bu insanlar akıl hastanelerinden, hapishanelerden geldi. Artık kontrol bizde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya savaşı

ABD'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ayrı ayrı diplomatik temaslarda bulunduğunu hatırlatan Trump, görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade etti. Trump, Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasının ne zaman imzalanacağına dair soruya, "Yakında imzalayacağız. Çok yakında imzalanacak" cevabını verdi.

İbrahim Anlaşmaları

Trumpi, ilk başkanlık döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) eski Başkan Biden döneminde genişletilmediğini belirterek, "Giderek daha fazla ülke katılmak istiyor. Bu büyük bir başarıydı, muazzam bir başarıydı. Sonra Biden ve grubu bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla ülkeler İbrahim Anlaşmaları'na yeniden dahil olmak istemeye başladılar" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, İbrahim Anlaşmaları'nın yeniden canlandırıldığını ve yeni ülkelerin dahil edilmesi için yoğun diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtti.

İsrail, 2020'de ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti. İsrail, ABD'nin de desteğiyle başta Suudi Arabistan olmak üzere başka ülkelerle de söz konusu anlaşmayı imzalamaya çalışırken, Suudi Arabistan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'i tanımayacağını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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