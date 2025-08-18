Trump: Ukrayna Savaşını Durdurmak İçin Buradayım - Son Dakika
18.08.2025 19:37
Trump, Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmeden önce Ukrayna savaşını durdurma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım. Bu savaşı durdurmak için buradayım. Tüm eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler ile ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmeye kısa bir süre kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmeye yönelik kararlılığını vurguladığı açıklamada, "Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım ve hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gazetesi gibi daha birçok tarafı okumak ve dinlemek zorunda kalıyorum. Bu savaş uykucu (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Eğer (savaşın çıktığı dönem) ben başkan olsaydım, bu savaş asla çıkmazdı. Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar. Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım" ifadelerini kullandı.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

Trump-Zelenskiy görüşmesine ayrıca İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de katılacak. Görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda varılacak barış anlaşmasına ilişkin başlıklara değinilmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, washington, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:56
