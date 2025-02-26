Trump ve Zelenskiy'den Değerli Maden Anlaşması - Son Dakika
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Politika

Trump ve Zelenskiy'den Değerli Maden Anlaşması

Trump ve Zelenskiy\'den Değerli Maden Anlaşması

Trump, Ukrayna ile 1 trilyon dolarlık mineral anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

26.02.2025 11:04
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mineral anlaşmasına vardıklarını ve Zelesnkiy'in anlaşmayı Cuma günü imzalamasını beklediğini dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya yardımının bir karşılığı olarak istediği değerli madenler konusunda anlaşmanın sağlandığı iddia edilmiş, adı açıklanmayan Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın ABD ile doğal gaz ve petrol dahil değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti. Bu iddiadan kısa bir süre sonra anlaşmaya varıldığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile anlaşmaya vardıklarını ve Zelesnkiy'in anlaşmayı Cuma günü imzalamasını beklediğini dile getirdi. Trump, "Zelenskiy'in Cuma günü geldiğini duydum. Eğer gelmek isterse benim için sorun yok. Anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor ve bunun büyük bir mesele, çok büyük bir mesele olduğunu anlıyorum" dedi. Anlaşmanın 1 trilyon dolar değerinde olabileceğini ve Amerikalı vergi mükelleflerinin "paralarını artı olarak geri almalarını" sağlayacağını kaydeden Trump, "Asla ve asla olmaması gereken bir savaş için Rusya ve Ukrayna'ya yüz milyarlarca dolar harcıyoruz" ifadesini kullandı. Trump, "Anlaşma üzerinde çalışılıyor. Son aşamasına gelindi. Bu nadir topraklar ve diğer bazı şeylerle ilgili bir anlaşma olacak. ve anladığım kadarıyla, Zelenskiy, gelip burada bunu imzalamak istiyor. Benim için de bu harika olurdu. Sonra, bunu onaylaması gereken bir konsey ya da kim varsa, eminim ki o da olacaktır" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın karşılığında Ukrayna'nın ne alacağı sorulan Trump, 350 milyar dolar değerinde yardımı zaten aldıklarını, ayrıca askeri ekipmanı sağlandığını dile getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Trump'ın Başkan Zelenskiy'in bir anlaşma imzalamasını beklediğini belirterek, bunun Biden yönetimi tarafından Kiev'e sağlanan geçmiş askeri ve ekonomik yardımların karşılığını ödemek için iyi olacağını ifade etti. Leavitt, "Ayrıca bu, bu savaş nedeniyle hayatları cehenneme dönen Ukrayna halkı için de çok iyi olacak. Ukrayna, bu acımasız savaş nedeniyle ülkesini yeniden inşa etmek zorunda kalacak. Bu da kalıcı bir ekonomik ortaklık sağlayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Zelenskiy'den Değerli Maden Anlaşması - Son Dakika

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