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TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı - Son Dakika

TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı

10.02.2022 09:40
TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı.

Gediz nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Gediz'de ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgilere göre, Ankara'da bin 31, İstanbul'da 3 bin 53 ve İzmir'de 13 bin 114 Gedizli var.

ADNKS sonuçlarına göre, Gediz nüfusuna kayıtlı olan 89 bin 94 kişinin, 48 bin 245 kişisi Kütahya il sınırları içerisinde, 40 bin 849'nun ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Gediz nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Kütahya 48 bin 245, İzmir 13 Bin 114, Uşak 9 bin 859, Manisa 3 bin 763, İstanbul 3 bin 153, Bursa bin 313, Ankara bin 31 kişi oldu.

Diğer illerde yaşayan Gedizliler

Adana: 60, Adıyaman: 6, Afyonkarahisar: 355, Ağrı: 35, Aksaray: 20, Amasya: 17, Ankara: 1031 Antalya: 975, Ardahan: 10, Artvin: 4, Aydın: 671, Balıkesir: 490, Bartın: 22, Batman: 46, Bayburt: 18, Bilecik: 224, Bingöl: 21, Bitlis: 30, Bolu: 61, Burdur: 93, Bursa: bin 313, Çanakkale: 140, Çankırı: 27, Çorum: 34, Denizli: 584, Diyarbakır: 79, Düzce: 52, Edirne: 54, Elazığ: 44, Erzincan: 21, Erzurum: 52, Eskişehir: 787, Gaziantep: 96, Giresun: 16, Gümüşhane: 20, Hakkari: 43, Hatay: 102, Iğdır: 11, Isparta: 149, İstanbul: 3 bin 153, İzmir: 13 bin 114, Kahramanmaraş: 26, Karabük: 39, Karaman: 32, Kars: 35, Kastamonu: 30, Kayseri: 71, Kilis: 14, Kırıkkale: 11, Kırklareli: 71, Kırşehir: 10, Kocaeli: 604, Konya: 192, Kütahya: 48 bin 245, Malatya: 45, Manisa: 3 bin 763, Mardin: 44, Mersin: 93, Muğla: 528, Muş: 27, Nevşehir: 19, Niğde: 15, Ordu: 15, Osmaniye: 15, Rize: 16, Sakarya: 228, Samsun: 53, Şanlıurfa: 68, Siirt: 11, Sinop: 10, Şırnak: 77, Sivas: 60, Tekirdağ: 421, Tokat: 23, Trabzon: 24, Tunceli: 19, Uşak: 9 bin 859, Van: 72, Yalova: 46, Yozgat: 30 ve Zonguldak: 53. - KÜTAHYA

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Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Kütahya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı - Son Dakika
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