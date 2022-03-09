Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını içeren kanun teklifi, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "2020 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi yüzde 66 artışla 226,2 milyar liraya yükselirken, 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla bu artış oranı yüzde 76." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, TBMM'deki siyasi parti gruplarının ortak anlayışı ile toplantıyı bugüne aldıklarını söyledi.

Bilgisayar ve internet kullanımının 21. yüzyılda yaygınlaşmasıyla e-ticaretin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Altunyaldız, Kovid-19 salgınıyla bu sürecin daha da hızlı bir ivme kazandığını vurguladı.

Küresel e-ticaret hacminin 2019 yılında 3,4, 2020 yılında 4,2, 2021 yılında ise 5 trilyon dolara yükseldiğini belirten Altunyaldız, "Salgının etkilerini, ülkemizin e-ticaret hacmine baktığımızda da görebiliyoruz. 2020 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi yüzde 66 artışla 226,2 milyar liraya yükselirken, 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla bu artış oranı yüzde 76'ya yükseldi. 2021 yılının verisi açıklanan ilk 6 aylık döneminde ülkemizde e- ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6'lık artışla 161 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılın kalan kısmında da bu performansın devam ettiğini varsaydığımızda e-ticaret hacmimiz 300 milyarı geçecektir." diye konuştu.

Ziya Altunyaldız, e-ticaret sektöründeki hızlı büyümenin tüketiciler lehine bir düzenlenmeyi ihtiyaç haline getirdiğini, görüşülmekte olan teklifin bu amaca yönelik olduğunu kaydetti.

Teklif sahibi AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise tüketicinin korunması konusunun, daha önce genel hukuk kuralları çerçevesinde ele alındığını, ancak değişen ve gelişen satış teknikleri karşısında genel hukuk kurallarının, tüketicileri korumada yetersiz kaldığını belirtti.

Hazırlanan teklifle tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alındığına işaret eden Bilen, "Teklifle tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, tüketicilerin bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi ile orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da teklifin komisyona getirme şeklini doğru bulmadıklarını, milletvekillerin teklifi inceleyemediğini, bu durumun içtüzüğe aykırı olduğunu iddia etti.

Esnaf örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin davet edilmediğini dile getiren Tarhan, "İlgili tarafların görüşü alınmadan yapılan düzenlemeler ölü doğar. Yasama ciddi bir iştir. Bunun için sürekli size içtüzük ve kanunları hatırlatıyoruz. Kanunların dikkate alınmasını ve işleyişin bu düzenlemelere uygun olarak yapılmasını talep ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Tarhan, teklifte tüketicinin asıl derdi olan zamlara bir çare olmadığını, vatandaşların kredi borçlarını ödeyemediğini, akaryakıt almak için istasyonlarda sıraya girdiğini belirtti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise kanun tekliflerinin son dakikada milletvekillerine ulaştığını, komisyon üyelerinin gelen teklifleri yeteri kadar inceleme fırsatı bulamadıklarını öne sürdü.

Muhalefetin de önerilerinin dikkate alınmasını isteyen Öztürk, "Bakanlık ve uzman arkadaşların bile birkaç haftada ancak hazırlayabildikleri bu teklifler komisyona geliyor ve bizden birkaç saat içinde hazırlık yapmamız isteniyor. Bu teklifte tüketicinin korunmasına yönelik çok güzel maddeler var. İyi bir teklif geldiği zaman sizi takdir etmemize bile zaman vermiyorsunuz." sözlerini sarf etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları olumlu bulduklarını vurguladı.

Teklifteki maddelerin tüketiciden yana olduğuna dikkati çeken Kenanoğlu, teklif hazırlanırken tüketicilerin sorunlarına ilişkin ilgili kamu veya sivil toplum kuruluşlarına gelen şikayetleri içeren bir raporun komisyon üyelerine sunulması gerektiğini söyledi.

Teklifin aceleyle hazırlandığını ve iktidarın yasama sürecinde muhatapları dikkate almadığını öne süren Kenanoğlu,"Kanunun tümüne yönelik bir itirazımızı yok. Ama içeriğinde bazı eksiklikler var. Ayrıca İktidarın kanun yapma şekline itirazlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kenanoğlu, ciddi bir ekonomik krizin olduğunu, iktidarın işin kolayına kaçarak Ukrayna'daki savaşı gerekçe gösterdiğini, ancak daha önceki ekonomik göstergelerin ortada olduğunu, bu krizin çok önceden başladığını kaydetti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.