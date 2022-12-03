Bugün gözler Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın yapacağı konuşmada! Biri Şanlıurfa'da diğeri İstanbul'da olacak

Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Abide Kavşağı'nda Köprülü Kavşak yapımı tamamlandı. Köprünün resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılış töreni saat 13.00 itibariyle başlayacak. Vatandaşlar bu dakikadan itibaren alana alınacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 gibi konuşmaya başlaması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU DA İSTANBUL'DA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde kendisine "3 Aralık'ı bekle. Gel, izle ve göre" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sen de Şanlıurfa'da bizi izle" diyerek yanıt verdi. Bu nedenle iki liderin konuşmaları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başladığı saatlerde de CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da vizyon belgesini tanıtacak. ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak'ın aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. "Siyaset üstü kurul" olarak tanımlanan ekip, para politikaları, büyüme ve istihdam üzerine çalışacak.

"SİYASET ÜSTÜ BİR KURUL"

Edinilen bilgiye göre; güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi pek çok başlıkta çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP'nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor. Kurulda bulunan isimlerden bazılarının bugün yapacağı sunumlarla kendini tanıtacağını aktaran parti kaynakları, bu kurulun bir CHP danışman kurulundan çok "siyaset üstü bir kurul olduğunu" vurguluyor.

"6'LI MASAYA AYKIRI OLMAYACAK"

CHP'nin bugün yapacağı açıklamanın da 6'lı masayla uyumlu bir vizyon belgesi olacağını söyleyen kaynaklar, "Açıklama İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname'mizin biraz daha somut hali olacak. Seçim öncesi beyannamemiz gibi olacak. Ancak bunu yaparken 6'lı masaya aykırı bir durum da olmayacak" değerlendirmesini yaptı.