Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu istifaya çağrıldı! Makamını basıp istifa sloganları attılar - Son Dakika
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Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu istifaya çağrıldı! Makamını basıp istifa sloganları attılar

12.11.2022 17:19

Tunceli'deki Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle yapılan protestoda yaşanan gerginlik sonrası Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na bardak fırlatıldı. Bugün ise belediye binasını basan köylüler, "Başkan istifa" sloganı attı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan Sütlüce ile çevre köylerin bazı sakinleri, ellerinde dövizlerle Tunceli Belediyesi binasına yürüdü. Tesisin iptali için belediyedeki meclis toplantısına katılmak isteyen köylüler ile toplantı için binada bulunan grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"BAŞKAN İSTİFA" SLOGANLARI ATTILAR

Köylüler daha sonra Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun odası önünde "Başkan istifa" şeklinde slogan attı. Belediye önünde toplanan grup adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, katı atık tesisinin yapılacağı yerin il merkezine 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

"BU SORUN TÜM TUNCELİ'NİN SORUNUDUR"

Katı atıkların ayrıştırılması sırasında kimyasal gazların havaya karışacağını ileri süren Kaplan, "Kanser vakaları artacak. Şehir içine kadar koku gelecek. Sızıntılar Pülümür Çayı'na ulaşacak, binlerce ağaç kesilecek ve endemik bitki türleri yok olacak. Bu sadece oradaki 3-5 köyün sorunu değil, bu sorun tüm Tunceli'nin sorunudur. Bu bir çevre sorunudur" dedi.

"HALKIN TALEPLERİ DİNLENMİYOR"

Kaplan, demokratik olarak insanların tepkilerini gösterdiğini dile getirerek, "Söz, yetki, karar deniliyor, halk dinlenmiyor. Halkın talepleri göz ardı ediliyor. Toplantıda halkın kendini ifade etmesi engelleniyor" ifadelerine yer verdi.

MAÇOĞLU'NA BARDAK FIRLATILDI

Dün yapılan toplantıda ise Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'na bardak fırlatıldı, arbede yaşandı. Katı atık depolama tesisine karşı CHP'li Belediye Meclisi üyeleri "Hayır" oyu kullanırken, TKP ve HDP üyeleri "Evet" oyu kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Belediye meclisine sunulan 'Katı Atık Projesinden Çekilme' gündemi oylama esnası ve sonrasında, projeyi bahane eden bir kesim tarafından provokasyon ve saldırı gerçekleşti. Meclis toplantısında cinsiyetçi küfürler edilerek, insanların, tekme tokat atılarak darbedilmesi, pet şişe fırlatılması şeklinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Dersim halkı, halka açık belediye ve kurumlara karşı bu provokasyonları, sağduyulu davranarak boşa çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu tutumlara boyun eğmeyerek sergilemiş olduğumuz sağduyuyu sürdürmeye devam edeceğiz."

Köylüler, komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun makamını basıp 'Başkan istifa' sloganı attı
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Son Dakika Politika Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu istifaya çağrıldı! Makamını basıp istifa sloganları attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu istifaya çağrıldı! Makamını basıp istifa sloganları attılar - Son Dakika
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