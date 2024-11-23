Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Terör örgütü PKK soruşturmasında hapis cezası alan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine getirilen isimler ise göreve başladı. Kayyumların ilk talimatları da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini astırmak oldu.

23.11.2024 11:31
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak ve Sarıgül terör örgütü PKK soruşturması kapsamında 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

VALİ TEKBIYIKOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

İLK TALİMATI VERDİLER

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti. Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

OVACIK KAYMAKAMI DA GÖREVİNE BAŞLADI

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı. Sözen'in odasına da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

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Son Dakika Politika Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YUSUF CANER:
    bıyıklarda kafatasçi bıyıkları 25 18 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Ülkemiz için Hayırlı olsun inşallah, herkes işini doğru yapsaydı, kimse yerel yönetime müdahale etmezdi. 19 23 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    ne kadar temiz yüzlü kayyumlar hayırlı olsun diğerlerinde meymenet yoktu 11 13 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti 8 8 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Karılarına kayyum atansa helal olsun diyecek kayyum sevici fetişler var 3 3 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Yaptığınız hırsızlıktan siyasi ahlaksızlıktan başka birsey değil bu hündem değiştirmek batan ülkenin halini görmesin diye rol değişikliği yapan bir sistem .bundan sonra verdiğim oyda size yok akp yerer artık bu kdar usulsüzlük haksızlık 0 0 Yanıtla
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