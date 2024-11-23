Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Politika

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak ve Sarıgül terör örgütü PKK soruşturması kapsamında 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

VALİ TEKBIYIKOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

İLK TALİMATI VERDİLER

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti. Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

OVACIK KAYMAKAMI DA GÖREVİNE BAŞLADI

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı. Sözen'in odasına da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.