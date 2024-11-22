Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı - Son Dakika
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Politika

Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kayyum kararının ardından Tunceli'de belediye önünde protestolar başladı.

22.11.2024 20:37
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

    Açıklamada, Konak'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği vurgulanarak, " Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

    Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

    OVACIK BELEDİYESİ

    Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

    KAYYUM KARARININ ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi Başkanlarının terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Tuncelili vatandaşlar belediye önünde protestolara başladı.

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi\'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

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    Son Dakika Politika Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (18)

    • Ismail Cicek:
      Böyle böyle pisliklerin sayısı azalacak kayyumlarla pislikler sokağa dökülecek devam reis inceldiği yerden kopsun. Son Dakika yorumu yayınlarsan teşekkür ederim. :) 49 55 Yanıtla
    • Özkan Tunç:
      Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti... 49 55 Yanıtla
    • Özkan Tunç:
      Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ???? 23 53 Yanıtla
    • Şbn Şbn:
      Sonuna kadar Devletin destekçisiyiz gerekirse hepsi gözaltı olsun 39 26 Yanıtla
    • TAHSİN KORKMAZ:
      Bunlar aday olurken. Güvenlik soruşturmasından nasıl geçiyorda aday oluyor aklıma deli sorular gelmıyo değil 52 5 Yanıtla
    • Levent acar:
      Van’a bekliyorum kayyum tükürüğün bedeli ödenmeli 35 21 Yanıtla
    • Ferit Demir:
      ülke Bir kaos ortamı na doğru gidiyor haydi hayırlısı diyelim 25 21 Yanıtla
    • Süleyman Işık:
      bir yandan apo davet ediliyor öte yandan terörist diye kayyumlar atanıyor,milletin zaten kafa gidik iyice karışacak haa.. 35 5 Yanıtla
    • McA !:
      Kaos yaratarak bundan beslenen ,mağduriyet maskesi giyerek mazlumu oynayan akp Türkiye Cumhuriyeti için artık sorun teşkil etmeye başladı. Halkın iradesini yargı silahını kullanarak yok sayamazsınız. Belediye Başkanının Bi suçu var ise (Seçimde neden aday gösterilmesine müsade edildi o da ayrı Bi soru) yerine belediye meclisinden birisi geçirilir yani yine seçilmiş birisi göreve devam eder. Kayyum = Darbe dir 21 19 Yanıtla
    • Murat:
      CHP genel merkezi önünde yas ilan edilmiş.!!!! 13 12 Yanıtla
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