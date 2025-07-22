Tuncer Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Desteklenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tuncer Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Desteklenmeli

Tuncer Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Desteklenmeli
22.07.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı, gittikçe de bu destek çoğalıyor. Fakat bazı odaklar, örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Bakırhan, eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret ettiklerini belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararını hatırlatarak tahliye edilmeleri çağrısında bulundu. Ardından, 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendiren Bakırhan, "11 Temmuz da hep beraber, silahların yakılması törenine tanıklık ettik. Eş Başkanımızla ve Merkez Yürütme Kurulu'ndan bir grup arkadaşımızla birlikte oradaydık. Oradaki tarihi anlara tanıklık ettik. Şık, sade, dolu dolu bir içerikle, demokratik hakları kazanmak için silahlar yerine demokratik zeminde mücadele etme çağrısının olduğu bir süreci yaşadık. O tarihi törenden biz de büyük sorumluluklarla ülkemize döndük. Oradaki insanların buraya gelip demokratik zeminde mücadele etmelerinin sorumluluğu da aynı zamanda bizim ve Meclis'te kurulacak olan komisyonun en önemli görevlerinden birisidir. Bundan ötürü çalışmalarımız artarak devam etmeli ve edecek" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR İVEDİLİKLE VE CİDDİYETLE GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR'

Süreç boyunca terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın tek taraflı adımlar attığını söyleyen Bakırhan, "Öcalan, Türkiye ile Orta Doğu'nun karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri fark ederek tüm bu adımları tek taraflı biçimde attı. Eğer iktidar da aynı riskleri görüyor ve aynı ciddiyetle yaklaşıyorsa ülkenin selameti için ivedilikle gerekli adımlar atılmalıdır. Neredeyse 3-4 tek taraflı gelişme yaşandı ama Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına rağmen burada olması gereken mahpus yoldaşlarımız aramızda değil. Sadece bunu belirtmek istemiyorum elbette çünkü birçok alanda atılması gereken adım var. İvedilikle ve ciddiyetle Kürt tarafının ve Öcalan'ın ne kadar samimi ve ciddi olduğunu, attığı adımlarla kamuoyu görmelidir. Bunun karşısında da artık yürütme erki gerekli olan adımları bir an önce atmalıdır. Yeni gelişmeler oluyor ve bunlardan korunmanın yolu bu süreci hızlandırmaktır. Bu sürece dışarıdan yapılabilecek sabotajlara ve provokasyonlara kapalı tutmak için süreci uzatmadan herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir. Bu gerçeklerden yola çıkarak oluşacak yeni komisyona çok büyük bir anlam biçtiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'YARGI BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİDİR'

TBMM'de kurulacak olan komisyonun yalnızca silahların bırakılması üzerine çalışmaması gerektiğini ifade eden Bakırhan, yargı ve güvenlik bürokrasisinin sürece katkı sağlayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, "Süreç şimdiye kadar büyük bir toplumsal ve siyasal destek aldı, gittikçe de bu destek çoğalıyor. Fakat bazı odaklar, örtük veya açık bir şekilde bu süreci bozmak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar. Silahların yakıldığı, tarihi anların yaşandığı ve kararlılıkların teyit edildiği bir dönemde, 'Teslim olun' bildirileri atılıp ve halen operasyon görüntüleri geliyorsa, Suriye'deki Kürtlerle ilgisi olmayan hareketlilikte bile, 'Aman Kürt nefes almasın' düşüncesine kapılanlar oluyorsa; dil, kültür, kimlik için 'çözüm'ü konuştuğumuz bu günlerde Kürtçe müzik dinlediği için hamile bir kadın tekmeleniyorsa, bir savcı tam da Sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa, yargı sopasıyla muhalifler, seçilmişler susturuluyorsa, sandıktan çıkan irade eziliyorsa, DEM Parti'ye dönük yapay gündemler ve karalama kampanyaları sürdürülüyorsa, medyada iktidarın sözcüsü olarak kabul edilen kalemlerden fitne, fesat yayma ateşi çıkıyorsa, AYM'nin aldığı kararlar uygulandığında bundan faydalanan Kürt halkına, 'Terörist' diye manşet atan, savaşın ve inkarın sözcüleri halkları birbirine düşürmek istiyorsa kimse kusura bakmasın biz bunlara eyvallah demeyiz. Çok açık söylüyorum; yargı beyaz Toroslardan inmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Bakırhan ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Türkiye, Hukuk, Dünya, Yargı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuncer Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Desteklenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tuncer Bakırhan: Terörsüz Türkiye Süreci Desteklenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.