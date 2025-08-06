Turan: İsrail'in ilhakı insanlığın vicdanını ele geçirme çabası - Son Dakika
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Politika

Turan: İsrail'in ilhakı insanlığın vicdanını ele geçirme çabası

Turan: İsrail\'in ilhakı insanlığın vicdanını ele geçirme çabası
06.08.2025 16:20
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Hasan Turan, İsrail'in Batı Şeria ilhakını eleştirirken, uluslararası toplumun kayıtsız kalmasına dikkat çekti.

TÜRKİYE- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Siyonist, işgalci İsrail; Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Kudüs'ü değil; insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor. Dünya, bir kez daha celladın propaganda diline mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Kanada'sı sözde Filistin'i tanıyor; ancak özde Filistin'i topraksız bırakmanın altyapısı kuruluyor" dedi.

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail Meclisi'nde oylanan işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Turan, "Dünya, insanlık düşmanı canilerin günlerdir kadın, çocuk demeden işlediği cinayetlerin son bulması için daha neyi bekliyor? Bu acımasız, merhametsiz saldırılar ve çağın gördüğü en büyük soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini ve kayıtsızlığını asla unutmayacağız. Zannediyorlar ki bir ülke topla, tüfekle yerle bir edilince mesele kapanır. Zannediyorlar ki çocukları öldürünce, halk açlığa mahkum edilince diz çöker. Savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir. Çocukların açlıktan hayatını kaybettiği bir dünyada adalet, özgürlük, insan hakları konuşmak anlamsızdır. Siyonistlere anladıkları dilden cevap verilmedikçe anlaşılan bu vahşet durmayacak" diye konuştu.

'FİLİSTİNLİLERİ TARİHTEN SİLMENİN ÖN HAZIRLIĞI'

İsrail'in ilhak politikasının küresel bir akıl tarafından yürütülen tasfiye planı olduğunu kaydeden Turan, "Siyonist işgalci İsrail; Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Kudüs'ü değil, insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor. Dünya, bir kez daha celladın propaganda diline mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Kanada'sı sözde Filistin'i tanıyor; ancak özde Filistin'i topraksız bırakmanın altyapısı kuruluyor. 'Devlet' adı veriliyor ama toprak yok. 'Barış' deniyor ama halk açlıktan ölüyor. 'Çözüm' deniyor ama direnişin beli kırılmak isteniyor. Bu bir tuzaktır. Filistin'i tanıyor gibi yaparak, Filistinlileri tarihten silmenin diplomatik ön hazırlığı yapılmaktadır. İsrail'in gözü dönmüş efendileri artık açıkça konuşuyor; 'Batı Şeria'yı ilhak edeceğiz. Gazze'yi Riviera yapacağız. Direnişi yok edeceğiz.' ve Trump gibileri çoktan sıraya girmiş bekliyor, bu talanı 'egemenlik' diye tanımak için ama unuttukları bir şey var; Filistin ne masa başında doğdu ne de imzayla teslim olur. Gazze'nin yerle bir edilen sokaklarından yükselen irade, bu çağın en büyük hakikatidir. Toprak, tankla alınmaz. Halk, aç bırakılarak yenilmez. İnanç, bombayla gömülmez. Zannediyorlar ki güçlü silahlarla şehirleri yerle bir edince, mesele kapanır. Zannediyorlar ki çocukları öldürünce, halkı açlığa mahkum edince, bu halk diz çöker. Ama asıl yanıldıkları yer şurası; savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir ve biz, vazgeçmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Hasan Turan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Turan: İsrail'in ilhakı insanlığın vicdanını ele geçirme çabası - Son Dakika

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