Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi açtı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Evren\'de Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Evren ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak seçim çalışmalarına devam etti. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da katıldı.

12.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Evren ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarını Evren'de sürdüren Altınok, AK Parti Evren İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Merkezin açılışını gerçekleştiren Altınok, Evrenlilere hitap etti.

Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile AK Parti Ankara Milletvekilli Murat Alparslan da katıldı.

Turgut Altınok, açılışın ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi açtı - Son Dakika


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