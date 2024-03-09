Turgut Altınok, Ankara\'yı tarımın başkenti yapacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Tarımı destekleyeceğiz, Türkiye'nin başkenti, tarımın başkenti Ankara olacak. Mazot desteğini 500 litreye çıkartıyoruz." dedi.
Altınok, Gölbaşı'nda Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'ya ve Gölbaşı'na vaatlerini anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, Yavaş'ın Ankara'nın ilçelerinde verdiği vaatleri yerine getirmediğini savundu. Altınok, Yavaş'ın afişlerinde herkese eşit hizmet vereceğini vadettiğini ancak eşit hizmette bulunmadığını söyledi.
"Köylerde su aboneliğinden para almayacağız"
Gölbaşı'nın bütün köylerinde, 2 yılda altyapı, kanal, su konusundaki sorunları çözeceklerini aktaran Altınok, şöyle konuştu:
"Tarımı destekleyeceğiz, Türkiye'nin başkenti, tarımın başkenti Ankara olacak. Mazot desteğini 500 litreye çıkartıyoruz. Nereden alacak? Gölbaşı'ndan alacak. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Bütün köylerimizin imar planlarını yapacağız. Ev yaparken, 12 yerden izin almak zorunda kalmayacaksınız. Köylerde suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa indireceğiz. Tohum desteğini 2 tondan 5 tona, gübre desteği, yem desteği... Allah nasip ederse tarım planlamasını yapacağız. Belediyemize birçok veteriner ve ziraat mühendisi alacağız. Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı, bunları da vereceğiz. Keçiören'de milyonlarca fide üretiyoruz, ücretsiz veriyoruz. Ata tohumundan fideleri vereceğiz."
Yardımların yeterli olmadığını dile getiren Altınok, yapılacak yardımları da şöyle sıraladı:
"Yardım olarak 400 lira yerine 2 bin 500 lira vereceğiz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna bisküvi, pasta alsın, isteyen konfeksiyondan botunu, montunu alsın, ne ihtiyacı varsa alsın ama bu parayı Gölbaşı'nda harcayacak. İlk etapta vereceğimiz bu, emeklilerimize bin lira değil, 15 Nisan'da 5 bin lira vereceğiz. Doğal gaz desteği 500 lira değil, bin lira vereceğiz, 3 ay değil, 4 ay vereceğiz. 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak."
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, ülkenin 5 yılının planlanacağı bir seçim olduğunu belirterek, ABB Başkanı Yavaş'ın verdiği sözleri tutmadığını söyledi.
Ankara'nın ışığını kaybettiğini dile getiren Şahin, "Ankaralı hizmeti hak ediyor, Ankaralı eseri hak ediyor. Bakın Keçiören'i parklarıyla bahçeleriyle şelaleleriyle kültür merkezleriyle gençlik merkezleriyle Ankara'nın incisi bir şehir haline getirmiş. Turgut Altınok başkanımız Ankara'yı kurtaracak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Turgut Altınok, Ankara'yı tarımın başkenti yapacak - Son Dakika
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