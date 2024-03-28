Turgut Altınok, Antalya\'daki 600 konut iddialarını yalanladı

Politika

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun olduğu iddialarını Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden aldığı belge ile yalanladı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınan belgeyi kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu iddialara yönelik konuşan Altınok, onurlu insanlara iftira atmanın ahlaksızlık olduğunu belirterek, "Hırsızlar için bu sözler çok anlam ifade etmeyebilir. Bizim mal varlığımızı açıklamamızla beraber bir yalan, çamur ve iftira kampanyası başlattılar. Belge ve delillerle mal varlığımız azalmış, mal varlığımın çoğu 1994'te belediye başkanı olmadan önce anne ve babamızdan kalmış. Allah mekanları cennet olsun. Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi düşünüyorlar" diye konuştu.

"600 dairem varsa adıma kayıtlı, ben beyanname de vermediysem istifa ederim ama bana bu yalanı atan Sayın Yavaş'ın da bir konuşması var" diyen Altınok, şunları kaydetti:

"Verdiğim dilekçenin sonucunda, 'İlgili dilekçede, 'Bahsi geçen T.C. kimlik numaralı Turgut Altınok adına Türkiye'nin tamamının 2 Mayıs 2012'den beri ortak platformu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde T.C. kimlik numarası kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçe sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır.' Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyorum. Kimin yalancı, iftiracı, çamur ve kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir."

"25 yıl Yavaş belediye başkanlığı yapsa 25 milyon lira ev alamaz"

Ankara'da bir yalan kampanyası başlatıldığını söyleyen Altınok, "Bütün hayatında leke olmayan, bir tane rantlı projesi olmayan, 20 yıldır bir tane soruşturması olmayan ve beyt-ül malı kendi malından çok koruyan, 20 yıl görev yaptığımda bir tane bu belediyeden ihale alıp, iş alıp zengin olan yok. Bir tane imar rantı yoktur. 'Rüşvet alan da veren de melundur, cehennemliktir' diye belediyenin kapısına ilk geldiğim 1994'te yazdığım yazının aynısını harfiyen uygulayan bir hizmet anlayışımız oldu. Karakterimiz bu, şahsiyetimiz bu, yolumuz bu. Ama ahlaksızca çamur ve iftiralar atmaya devam ettiler. Dolayısıyla bu zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabii bu iddiayı ortaya atanlarla ilgili dava sürecini başlatırken, maddi ve manevi bunlar hepsi gördüğünüz gibi mahkum olacak. Ama Ankaralı şunu

görmeli ki bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan, çamura batmış iftiracı bir aday var. Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Kendisi şu an oturduğu 25 milyon liralık evin hesabını veremez, çünkü ikisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl Yavaş belediye başkanlığı yapsa 25 milyon lira ev alamaz" dedi. - ANKARA