Turgut Altınok dar gelirli vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine yapacağı yardımı duyurdu

Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında seçildiğinde hayata geçireceği projeleri açıkladı. Altınok, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek Ankart'a aylık 5 bin lira yükleme yapılacağını, kış için 4 ay boyunca bin TL doğal gaz desteği sağlanacağını, 20 bin üniversite öğrencisine bin 500TL karşılıksız burs verileceğini belirtti. Esenboğa Havalimanı'na ulaşan bir metro yapılacağı sözü veren Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın "5 yılda 58 kilometre metro" vaadini yerine getiremediğine de dikkat çekti.

ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Altınok, "Güzel Ankara, maalesef beklenen gelişmeleri yaşayamamıştır. Ankara, sanal belediyecilik ve reklam panosu olmaktan öteye geçemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyadır. Evleri su basmadığı, insanlarımızın köprü altında mahsur kalmadığı bir Ankara olacak Allah nasip ederse. Ankara'm sen sanal belediyeciliği hak etmiyorsun." sözleriyle Mansur Yavaş dönemini eleştirdi. Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2 BİN OTOBÜSLE ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

"Filomuza, 2 bin yeni elektrikli otobüs ekliyoruz. Yeni otobüslerimiz, trafikte sinyalizasyon kaynaklı gecikmeleri en aza indirgeyerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecek. Ayrıca, otobüs ve metro kullanıcılarının yaşadığı kart dolum sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir sistem getiriyoruz. Artık ulaşım kartlarınızı doldurmak daha kolay ve sorunsuz olacak. Ankara şu anda 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Trafik akışını düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak adına bu kavşakları hızla hayata geçireceğiz.

20 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BİN 500 TL KARŞILIKSIZ BURS

Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20 bin üniversite öğrencimize bin 500 TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ANKART

Yetenek avcıları kampüsü inşa ederek, genç yetenekleri profesyonellerle buluşturup, iş ve kariyer fırsatlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Ankara'daki hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Dar günlerinde ve sıkıntılı anlarında devletimizin ve belediyemizin şefkatli eli her zaman onların üzerinde olacak. Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan "Ankart"ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 TL yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.

ANKARA'YA YENİ METRO

Altınok, "Ankara'nın trafik çilesini ortadan kaldıracak projelerimiz var. Öncelikle metro projelerimiz. Ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti. İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Ankaralımızın trafik çilesini sonlandıracağız. Toplu taşımada Monoray- Havaray projelerini hayata geçireceğiz.

ANKART İLE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Ankara'da, tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz mahalle esnafı ile yapılan Ankart anlaşması, alışverişleri yerelde desteklemenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Vatandaşlarımızın kış aylarında Ankartlarına 4 ay boyunca bin lira doğal gaz desteği yatıracağız.

Muhtarlarımızı unutmadık ve onların giderlerine destek olmak adına Ankartlarına her ay bin 500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için Ankartlarıyla aylık bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca, bütün öğrencilerimiz, sinema, tiyatro ve müzelere Ankartlarıyla yüzde 50 indirimli gidebilecekler. 50 bin öğrencimizin Ankartlarına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. Ankart, sadece öğrenciler ve sosyal destek alanlar için değil, tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilen Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak.

"KÖYLERDE SU ABONELİK ÜCRETİ 500 LİRA OLACAK"

Köylerimizde su aboneliğine 30 bin lira istiyorlar. Ne oldu, köylerde sayaçları sökecektin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Sayaçları şöyle söktüreceksin: Vatandaş 30 bin lirayı, 40 bin lirayı verip su abonesi olamayacağı için sayaçların takılmasına bile gerek kalmadı. Köylerde su aboneliği 500 lira olacak. Köylerimizi kalkındırarak, Ankara'nın tamamında suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşüreceğiz. Böylece, tarım yapan köylülerimizi su faturası yükünden kurtaracağız.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Üniversiteyi bitirdim iş bulabilir miyim, derdi olmamalı ama biz ne yapıyoruz? Ankara'ya yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Kira fiyatları arttı ama büyükşehir belediyelerinin biliyorsunuz şirketleri var. Bunlar ne yapar? Ev yapar ama kooperatif ama kentsel dönüşüm. Dolayısıyla ne yapacağız? Kira öder gibi binlerce vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SÜT DESTEĞİ

400 bin ilköğretim öğrencisine ilk öğün ve süt desteği vereceğiz. Okullarımıza, bakım, onarım, laboratuvar ve kütüphane desteği vereceğiz. 250.000 öğrenciye kırtasiye desteği vereceğiz. Her yıl Keçiören belediyesi olarak 9 bin öğrencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Büyükşehirde bu sayıyı 100 bine çıkaracağız. Ankara'mızın tüm ilçelerine, ücretsiz lunaparklar açacağız. 100 kreş ve gündüz bakımevi açacağız. Başkentimize 10 adet emekli lokali, yaşlılar köyü ve Alzaymır köyü kuracağız."