Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu İmzalandı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde Karabağ Deklarasyonu imzalandı. Zirvede, Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek teması ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği toplantıya birçok ülke lideri katıldı. Zirvenin ardından Karabağ Deklarasyonu'nun imza töreni gerçekleştirildi ve birçok ülke lideri deklarasyona imza attı.

06.07.2024 13:56
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban teşkilatın gözlemci üyeleri olarak zirvede yer aldı. Zirvenin ardından Karabağ Deklarasyonu'nun imza töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karabağ Deklarasyonu'na imza attı. - ŞUŞA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Karabağ Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika
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