Türk Dünyasında Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk Dünyasında Kardeşlik Vurgusu

Efkan Ala, Türk dünyasında kardeşliği güçlendirmek için çaba harcayacaklarını ifade etti.

21.05.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş: İnsan Hakları Üstünlüğü Önemli Bir Koşul Olacak" konulu uluslararası konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve davetliler katıldı. Bugün sadece bir meseleye değil, aynı zamanda bir hakikate, adalet arayışına, insanlık mücadelesine ışık tutmak üzere bir araya geldiklerini aktaran Ala, "Azerbaycan'ın bugünkü inkişaf seviyesine giden yolu, onun liderliği ve vizyonu açmıştır. Bu vesileyle gelecek hafta kutlanacak olan Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

"Bir millet, iki devlet" söyleminin yalnızca bir sözden ibaret olmadığını belirten Ala, bu anlayışın gönüllerin, sevinçlerin ve kederlerin, birbirini kenetleyen köklü bir kardeşliğin ifadesi olduğunu dile getirdi. Ala, "Bizler, bu kardeşliğin sadece iki ülke arasında değil, bütün Türk dünyasında daha da kökleşmesi ve güçlenmesi için çalışıyoruz. Zira İlham Aliyev'in dediği gibi 'Hepimizin ortak evi Türk dünyasıdır.' Bu sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

" Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir"

Tarih boyunca Azerbaycanlıların kimliği, geçmişi, aidiyetinin Azerbaycan topraklarından koparılmak istendiğine dikkati çeken Ala, "Bölgenin zengin kültürel ve dini mirası da yok edilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu coğrafya, yerinden edilmelere ve kayıplara da tanıklık etmiştir. Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir. Bununla kalmayarak, bölgenin zengin kültürel ve dini mirası da yok edilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu coğrafya, yerinden edilmelere ve kayıplara da tanıklık etmiştir. Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir, muhacir konumuna düşmüşlerdir" diye konuştu.

Batı Azerbaycan'a geri dönüş konusunu konuşurken geçmişin yaralarını sarmakla kalmadıklarını, geleceği de inşa etmek için omuz omuza verdiklerini belirten Ala, şu ifadelere yer verdi:

"Türk kapısı Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında sağlanacak bağlantı, Türkiye'nin Orta Asya ile arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi Türk dünyasının gücüne güç katacak, halklarımızın daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Azerbaycan, AK Parti, Politika, Karabağ, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Dünyasında Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:26:36. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Dünyasında Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.