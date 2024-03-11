Emre Saltık'ın vefatının 7. yılında Filistin'de barış mesajı - Son Dakika
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Politika

Emre Saltık'ın vefatının 7. yılında Filistin'de barış mesajı

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Türk Halk müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 7. yılında "Filistin'de barış" mesajıyla anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Deniz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Saltık'un ilk albümünde yer alan "Diren Filistin" şarkısına vurgu yapılarak barış mesajı verildi.

11.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:50
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Türk Halk müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 7. yılında " Filistin'de barış" mesajıyla anıldı

- Özgür Özel'den "Diren Filistin" şarkısıyla barış mesajı verildi

İSTANBUL - Türk Halk Müziği sanatçısı ve siyasetçi Emre Saltık, vefatının 7. yılında unutulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Deniz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Saltık'un ilk albümünde yer alan "Diren Filistin" şarkısına vurgu yapılarak barış mesajı verildi.

Büyükçekmece'de belediye meclis üyeliği yaptığı sırada hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 7. yılında da unutulmadı. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Deniz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ailesi ve yüzlerce seveni katıldı. Anma töreninde konuşan Özgür Özel, Saltık'ın yıllar önce çıkardığı ilk albümünde yer alan "Diren Filistin" isimli şarkıya değinerek dünyaya barış mesajı verdi.

Emre Saltık'ın eserlerine değinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Emre Saltık'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında mezarı başında anıyoruz. Bir kez daha acınızı paylaşıyoruz. Dün akşam Emre Saltık'tan Umut Akdoğan ile birlikte uzun uzun konuştuk. Nasıl derin izler bırakarak aramızdan ayrılışını konuştuk. Sonra ilk albümüne baktık, ilk eserlerinden birinin 'Diren Filistin' olduğunu gördük. Ramazanın ilk günü bugün. Bütün İslam coğrafyasına, bütün dünya coğrafyasına barış diliyoruz, kanın durmasını diliyoruz, Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Saltık'ın ilk albümünde Filistin ile dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz. Emre hoca gibileri anarken yaptıklarından değil böyle genç yaşta gittiği için yaşasaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık onu değerlendirmek gerekiyor, insan hep ona hayıflanıyor. Allah rahmet eylesin. Evlatları, ailesi, değerli eşi bize emanettir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emre Saltık'ın vefatının 7. yılında Filistin'de barış mesajı - Son Dakika

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