Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

05.12.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Fatih Dönmez, mesajında, 5 Aralık 1934'ün Türk demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kadınların, 90 yıldır siyasi arenada, ekonomide, bilimde ve kültürde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Onların katkıları, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendiren en değerli unsurlardan biridir. Bu nedenle, kadınların hak ettiği eşitliğin ve fırsatların sağlanması, toplumsal kalkınmamızın en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edecektir. AK Parti olarak, kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve kadınların her alanda daha fazla yer alması için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Eğitimden istihdama, sosyal hayattan siyasete kadar kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik reformlarımız, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda önemli bir yere sahiptir. Türk kadınının elde ettiği bu kazanımları daha ileriye taşımak, geçmişimize olan borcumuz ve geleceğe olan sorumluluğumuzdur. Kadınlarımızın demokrasimize ve toplumsal hayatımıza kattığı değeri yürekten selamlıyor, onların her alanda daha güçlü ve etkin olmaları için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, kadınlarımızın demokrasi ve eşitlik mücadelesini bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."

Milletvekili Ayşen Gürcan da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını aktardı.

Bu hakkın Türk kadınına siyasi hayatta aktif bir şekilde yer alma imkanı tanıdığını ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarları döneminde kadınlarımız, siyasette gerçek temsil imkanına kavuşmuş, kadınların siyasi hayata katılımı teşvik edilmiştir. Kadın haklarının ideolojik ve sınıfsal bir bakış açısıyla sınırlandırılmasının önüne geçilmiş, her alanda olduğu gibi siyasette de kadınların varlığı güçlendirilmiştir. Bu süreçte, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın bakanı olarak görev yapmış olmanın onurunu taşıyorum. Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü yer edinmelerine her zaman öncülük eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımızın siyasetteki varlığını artırarak, her alanda daha eşit ve adil bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. 5 Aralık vesilesiyle, bu hakların kazanılmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öncülerimizi bir kez daha anıyor, kadınların toplumsal hayattaki rolünü daha da ileriye taşıma hedefimizi bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: AA

Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.