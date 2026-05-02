Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

02.05.2026 15:57
Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada 2028 yılı itibarıyla aktif siyaseti tamamen bırakacağını net ifadelerle duyururken, siyaseti zihninde bitirdiğini, görev süresinin ardından kenara çekileceğini ve bundan sonra yalnızca tecrübe paylaşımıyla katkı sunacağını ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamalarla siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Süleyman Soylu, tv100 ekranlarında yayınlanan “Buket Aydın ile Doğrudan” programına telefonla bağlanarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında hem siyasi sürecine hem de kişisel planlarına değindi.

“SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKTIM”

Soylu, artık siyaseti zihninde bıraktığını belirterek, “Ben oraya bir milletvekili olarak gidiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemek için gidiyorum. Çok Meclis müdavimi değilim. Dönemin bitmesini bekliyorum. Dönemim bittiğinde de ‘veleddalin amin’ diyeceğim. Siyaseti bırakıyorum sonra, siyaseti zihnimde bıraktım zaten” ifadelerini kullandı.

“2028’DEN SONRA SİYASET YOK”

Siyasi kariyerine ilişkin net konuşan Soylu, “2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz. Elinde bilgisi olan, belgesi olan ortaya koymayan namerttir” dedi.

“KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK”

Soylu, görev süresi boyunca ülkeye hizmet ettiğini vurgulayarak, “Hiç kimseye kızgın değilim. Ülkem için gerekli görevleri yaptığıma inanıyorum. Kimseye kırgınlığım yok, tam tersi minnetim ve şükranım var” şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • M RT M RT:
    Git artık hesap verecek zaar 17 2 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ MUSTAFA AKTAŞ:
    Kendisi ikinci bir Tuncay Mataracı vakası gibi duruyor sanki diye düşünüyorum 15 3 Yanıtla
  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    İnşallah 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
