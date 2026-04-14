Türk ve İran Büyükelçisinden Görüşme
Türk ve İran Büyükelçisinden Görüşme

Türk ve İran Büyükelçisinden Görüşme
14.04.2026 17:23
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran Büyükelçisi ile Türkiye-İran ilişkilerini görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde; Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de görüşmede ele alınarak; huzurun, istikrarın ve sükunetin korunmasının önemine dikkat çekildi. Sayın Bakanımız, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin; bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın artırılması ve ortak meselelerde etkin koordinasyonun sürdürülmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk ve İran Büyükelçisinden Görüşme - Son Dakika

