Türk ve Kürt Birliği Barışın Temeli

12.08.2025 14:29
Bakan Güler, Türkler ve Kürtlerin birlikteliğinin barış için önemli olduğunu vurguladı.

1)BAKAN GÜLER: TÜRKLERİN VE KÜRTLERİN BİRLİKTELİĞİ BU COĞRAFYADAKİ BARIŞIN TEMEL YAPI TAŞIDIR

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliğinin bu coğrafyadaki barışın temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Hakkari'ye geldi. Hakkari Öğretmenevi'nde belediye başkanları ve partililerle bir araya gelen Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, terörün gölgesinde geçen yılların ardından güvenlik ve huzur ortamı ile birlikte Hakkari'de yatırım ve refahın arttığını söyledi. Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bölgede barışın temeli olduğunu iade eden Bakan Güler, terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti.

MAĞARALARINDA TERÖRİSTLER DEĞİL. TURİSTLER DOLAŞSIN

Ülkenin ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulduğunu belirten Bakan Güler, "Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır. Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır. Şüphesiz bu gelişiminden ülkemizin her noktası kadar Hakkari'miz ve çevre iller de önemli ölçüde faydalanacak hak ettiği payları alacaktır. Bu çerçevede Hakkari'mizin son yıllarda spordan turizme tarımdan ticarete kadar yakaladığı ivmeyi nasıl en üst seviyelere taşırız düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim artık Hakkari'yi; mağaralarında teröristlerin değil turistlerin dolaştığı, Yaylalarında mermi seslerinin değil festival coşkusunun hakim olduğu, Endişenin değil spor müsabakalarının heyecanının yaşandığı, geçim derdiyle değil tarımdan sanayiye ve ticarete kadar ekonomik hayatın canlanmaya başladığı bir şehir olarak anıyorsak işte yeni süreçle bunların hepsi daha da pekişecek daha da gelişecektir. Hakkarili kardeşlerim ticaretin canlanıp yatırımların daha da artması sosyal ve ekonomik yaşamın daha güvenli ve konforlu hale gelmesiyle daha müreffeh bir hayata kavuşacaktır" dedi.

HAKKARİ'YE GÖZYAŞI DEĞİL, GÜLMEK YAKIŞIYOR

Bakan Güler, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle anılan Hakkari'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkmasının mutluluk verici olduğunu da belirterek, "Bunların artarak devam etmesi için barış ve huzur iklimine hep birlikte sahip çıkmak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Çünkü atalarımızdan bize yadigar kalan ve kutsal vatanımızın en değerli parçalarından biri olan Hakkari'mize gözyaşı değil, gülmek kaygı değil, umut silah sesi değil konser sesleri yakışıyor. Bu tarihi dönemde Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de hem güvenliğimizi sağlama hem de sürecin en hızlı ve etkin şekilde işlemesi için ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

