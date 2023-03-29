Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz

29.03.2023 13:54
Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'ndan konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanlarımız Kabine'de verdikleri hizmetleri Meclis'te sürdürecek. İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU ÇATI ALTINDA HERKESİN HİZMETİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Seçimlerin ardından Kabine'de yeni isimlerin görev alacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza farklı zeminlerde görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında herkesin hizmetine ihtiyacımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır. İşte bakanlarımız. Bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdüreceklerdir.

"3 DÖNEM KURALI NEDENİYLE LİSTELERİMİZDE YENİ İSİMLER OLACAK"

Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye'nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız.

"BU DÖNEMİN ADI ŞAHLANIŞ DÖNEMİDİR"

Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Ülkemize daha kazandıracak çok hizmetimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yılda olduğu gibi beraber yapacağız. Bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ'cü alçaklara velhasıl tuzakları ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese bir kez daha göstereceğiz."

YORUMLAR
500
HÜDA PAR'ın 3 yöneticisinin AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterileceği iddia edildi HÜDA PAR'ın 3 yöneticisinin AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterileceği iddia edildi Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Kabine Değişikliği, Seçim 2023, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Emel Yıldırım şehit düşen babasını anlatırken duygusal anlar yaşadı: Acısı çok büyük
15:32 Erdoğan ile görüşen Destici kamera karşısına geçip son seçim anketini paylaştı: 1 saat önce elimize geçti
11:53 Mezarlıkta camı kırık arabada ceset bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor
15:22 Favori çok net! İşte sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oranları
15:20 Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
15:07 Kim Min-Jae'nin milli takımı hakkındaki yorumları tepkilere neden oldu! Özür dilemesi gerekti
15:01 Kim Min-Jae'nin milli takım için dedikleri ülkesinde kıyameti kopardı! Özür dilemek zorunda kaldı
15:03 Uğur Akkuş ile ayrılacağı iddia edilen Ebru Şallı konuştu: Dava açılmadı, sorunlar yaşıyoruz
14:57 Uğur Akkuş ile boşanacağı konuşulan Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Dava açılmadı, sorunlar yaşıyoruz
14:53 Sokak röportajına konuşan şahıstan kan donduran sözler! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 15:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement