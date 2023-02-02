Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan

02.02.2023 12:03

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için son sayarken, partilerin ve ittifakların oy potansiyellerini gösteren seçim anketi sonuçları da art arda gelmeye devam ediyor. Kamuoyuyla paylaşılan son seçim anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 41, Millet İttifakı ise yüzde 42.6 oy alırken, ittifakların arasındaki farkın 1.6 puana kadar çıktığı görüldü.

Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 1537 seçmenle gerçekleştirilen anketin yüzde 95 güven aralığında ve yüzde 2,5 hata payı ile yapıldığı açıklandı.

SON BİR AYDA YÜZDE 1,2 GERİLEME

Ankete katılan seçmenlere "Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AK Parti ekim ayından aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan

İŞTE ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR

Anket sonucuna göre Cumhur İttifakı yüzde 41, Millet İttifakı ise yüzde 42.6 oy aldı. Anket sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 33,3

CHP: Yüzde 25,5

İYİ Parti: Yüzde 14,6

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 7,7

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Gelecek Partisi: Yüzde 0,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan
YORUMLAR (9)
  • Mahmut Papuc: 6 sini ust uste koy bir bak hic birinden bir cacik olmaz 6 1 90 yıllar felaket di Tayyip geldide birsey ler oldu yoksa chp olsaydı ancak heykel yapardi Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Her seçim aynı taktik sonra gene reisin balkon konuşmasını dinliyeceksiniz bu ülkeye bi 100 yıl daha pranga vuramayacaksınız. Cevap Yaz 34 25 Yayından Kaldır
  • Kılıç Bey: erdoğan gitsin sloganı atanlar varda ,kim gelecek ne kazandıracak ülkeye kendi kendilerine hiç soran yok,,,,,ele hoşşşşşş Cevap Yaz 58 62 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
CHP'nin 'Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Milletvekillerin Oylarıyla Reddedildi CHP'nin 'Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Milletvekillerin Oylarıyla Reddedildi CHP'nin 'Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Milletvekillerin Oylarıyla Reddedildi CHP'nin 'Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Milletvekillerin Oylarıyla Reddedildi

İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı
14:36 Fenerbahçe'den ara transferde şov! Müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:35 Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi
14:22 Fenerbahçe taraftarına müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:09 Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi
12:52 İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine "Öl" yazdılar
13:02 Kadın öğretmenden 4 öğrencisine cinsel istismar! Mide bulandıran olayda yeni detaylar ortaya çıktı
14:05 Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı
13:30 Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı! Koltuk başka bir yere fırladı, sürücünün durumu ağır
14:00 Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 15:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement