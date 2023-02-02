Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 1537 seçmenle gerçekleştirilen anketin yüzde 95 güven aralığında ve yüzde 2,5 hata payı ile yapıldığı açıklandı.
Ankete katılan seçmenlere "Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AK Parti ekim ayından aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti.
Anket sonucuna göre Cumhur İttifakı yüzde 41, Millet İttifakı ise yüzde 42.6 oy aldı. Anket sonuçları şöyle:
AK Parti: Yüzde 33,3
CHP: Yüzde 25,5
İYİ Parti: Yüzde 14,6
HDP: Yüzde 11,1
MHP: Yüzde 7,7
DEVA Partisi: Yüzde 1,2
Gelecek Partisi: Yüzde 0,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
Son Dakika › Politika › Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 1.6 puan - Son Dakika