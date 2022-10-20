Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu

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Eylül ayı içerisinde Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalaması çıkarıldı.

Buna göre AK Parti yüzde 31.5, CHP yüzde 26.4, İYİ Parti yüzde 13.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 7.3, DEVA Partisi yüzde 2.5, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2, Gelecek Partisi yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 0.9 ve Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı.

İTTİFAKLAR ARASI FARK 6 PUAN

Bu sonuçlara göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 38.8 oy oranına ulaşırken, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masa yüzde 44.7'yi gördü.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ TİP YAPTI

Anket şirketlerinin eylül ayı ortalamasında en büyük sürprizi Erkan Baş'ın genel başkanlık koltuğunda oturduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) yaptı. TİP'in oy oranı 13 anketin ortalaması baz alındığında 0.9 olarak belirlendi.

İşte eylül ayında yayınlanan 13 genel seçim anketinin ortalaması;