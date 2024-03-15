Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Bakü'de bir araya geldi

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili üçlü toplantı kapsamında bir araya geldi. Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, üçlü iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Üçlü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek. - BAKÜ
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Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yolboyu Mahallesi sakinleri ile buluşarak mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve gelecek dönem projelerini anlattı. Yolboyu Mahallesi'ndeki tüm yolların parke taşı döşeme çalışmasıyla tamamlandığını belirten Başkan Kıvrak, asfalt üretim tesisinin kurulmasıyla yolların sorun olmaktan çıkacağını söyledi. Ayrıca, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının başlatılması için gerekli adımların atılacağını da vurguladı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin altyapı sorunlarına ilişkin açıklama yaparak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti. Ergin, AK Parti Ayvalık Belediye Başkan adayının vaatlerini eleştirerek, Ayvalık'a hizmet vermeyenlerin şimdi vaatler sıraladığını belirtti.
İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, AKP’li belediyenin son 10 yılda sattığı tüm gayrimenkul ve arazilerin listesini vinçlerle, Palandöken ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın önüne astı. Uçar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bu park bile borca mahsuben iş insanlarına verildi. Düşünebiliyor musunuz yakın zamanda bu güzelim ağaçları kesip buraya akaryakıt istasyonu ve iş yerleri yapacaklar" dedi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
CHP'li meclis üyesi Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekildiği belirtilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var" dedi.
Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ramazan Ayı'nda da ziyaretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, şehit polis memuru İlker Duran'a Allah'tan rahmet diledi ve İncesu halkına teşekkür etti.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı. Sesli ve ekibi hastaneleri tek tek ziyaret edip sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti ve moral verdi.
Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Kafkasya'da yaşanan gelişmelerin Zengezur Koridoru'nun açılmasını engellemek isteyen güçler tarafından tetiklendiğini belirtti. Bölgede yerleştirilen terör grupları ve dış desteklerle ilgili bilgiler veren Eğilmez, Ermenistan'ın yeni bir savaşa hazırlandığını ve bölgenin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Gençlere yönelik projeler ve eğitim destek programları hakkında konuşan Sandıkçı, gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Programda gençlere hediyeler verildi.
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