CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bütçe görüşmelerinde telefonda kart oyunu oynadı - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bütçe görüşmelerinde telefonda kart oyunu oynadı

06.12.2022 11:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri dün başladı. Genel Kurul'da sırasında farklı görüntülerde gelmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi.

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülmeye dün başlandı.

ARA SIRA OYUNU KESTİ, KÜRSÜYE CEVAP VERDİ

Mecliste konuşmaların yapıldığı sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, telefonundan kart oyunu oynarken bir başka milletvekili tarafından kamerayla görüntülendi. Görüntülerde Engin Altay'ın ara ara oyununu keserek kürsüdeki konuşmacı milletvekiline de cevap verdiği görülüyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE KADAR SÜRECEK?

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, dün Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunarken, AK Parti adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüye çıktı. CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi.

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Engin Altay, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bütçe görüşmelerinde telefonda kart oyunu oynadı - Son Dakika


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