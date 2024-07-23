Türkiye, Çin'in Filistinli siyasi oluşumları bir araya getirmesinden memnuniyet duyuyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzlaşı sürecine ÇHC'nin katkılarının takdirle karşılandığı belirtildi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi. - ANKARA